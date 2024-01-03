الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

النائب العام يلتقي موظفي النيابة العامة

المستشار محمد شوقي
المستشار محمد شوقي النائب العام

التقى المستشار محمد شوقي النائب العام، اليوم الأربعاء عددًا من موظفي النيابة العامة بدائرة نيابة استئناف القاهرة. 

 دورات تدريبية

ووجه النائب العام الشكر لهم لجهودهم المضنية في حسن سير العمل الإداري وانتظامه بدوائر اختصاصهم، ووجه سيادته بضرورة إجراء دورات تدريبية لهم، بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، وتمكينهم من الحصول على برامج الماجستير في علوم الإدارة وفق البروتوكولات الموقعة مع الجهات المعنية. 

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كذلك أشار إلى أهمية الحرص على كفالة حقوق المتعاملين مع النيابة العامة على اختلافهم، بما يعلي من قيم حقوق الإنسان، ويحقق رسالة النيابة العامة السامية بصفتها الوكيلة عن الهيئة الاجتماعية. وفي الختام أكد سيادته عزمه تكريم المتميزين منهم والتواصل الدائم معهم دون رقيب أو وسيط.

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