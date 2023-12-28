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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

جامعة القاهرة تمنح النائب العام السابق وسام التميز

النائب العام السابق
النائب العام السابق

منحت جامعة القاهرة أمس الأربعاء المستشار حمادة الصاوي وسام التميز خلال حفل عيد العلم الثامن عشر وذلك في مجال القانون والعمل النيابي لعام ٢٠٢٣.

جاء ذلك تقديرًا لدوره البارز في الارتقاء بأداء النيابة العامة طوال فترة توليه منصب النائب العام، وجهوده في ضبط أداء المجتمع والتصدي للحوادث والظواهر الناشئة عليه، وتحقيق الانضباط المجتمعي، وما قدمه من تطوير كبير سيبقى إسهامًا تاريخيًا في مسيرة النيابة العامة المصرية وعلامة بارزة في معالجة الظواهر المجتمعية والحفاظ على الروح المصرية وقيمها الحضارية. 

 

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