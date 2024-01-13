سيارة نقل تنهي حياة ربة منزل بالشرقية

شهدت طريق " الصوة - أبو حماد"، مركز أبوحماد محافظة الشرقية، مصرع ربة منزل في حادث تصادم سيارة نقل، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية كانت بتلقي مديرية أمن الشرقية، إشارة مستشفى أبوحماد المركزى بوصول " صابحة س م" 60 عاما ربة منزل مقيمة قرية الصوة نطاق مركز أبوحماد جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وكشفت التحريات الأولية بورود إشارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة نقل بسيدة طريق " أبوحماد- الصوة" دائرة أبوحماد.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين من الفحص اصطدام سيارة نقل بسيدة أثناء عبورها الطريق، ولقيت مصرعها فى الحال، تم الدفع بمرفق الإسعاف ونقل جثة المتوفاة إلى مستشفى أبوحماد.

وجرى رفع أثار الحادث من الطريق، وتحرر محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وتسليم الجثمان لذويه لدفنه.

وفي سياق آخر عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، على جثة طفل عمره 12 سنة مجهول الهوية داخل مجرى مائي بمنطقة أوسيم في ظروف غامضة.

العثور علي جثة طفل مجهول الهوية داخل مجرى مائي بأوسيم



وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وجود جثة داخل ترعة بقرية الكوم الأحمر بدائرة قسم شرطة أوسيم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وعثر على جثة عمره 12 عاما تقريبا، ولا يحمل أي أوراق تدل على هويته، وتم نقله إلى مستشفى أوسيم المركزي، وجارى عمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.