وظائف خالية في شركات خاصة بمرتبات مجزية.. الحق فرصتك

أعلنت وزارة العمل، بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص، توافر 3968 وظيفة جديدة في 26 شركة خاصة، من بينهم وظائف لذوي القدرات الخاصة، إذ تعمل الوزارة على تطبيق نسبة الـ5% بكافة المؤسسات طبقًا للقانون.

وتتوافر الوظائف في 7 محافظات على مستوى الجمهورية وهم:- القاهرة، والجيزة، وبورسعيد، والمنوفية، وشمال سيناء، وقنا، وسوهاج.

وتبدأ الرواتب بتلك الوظائف من 3500 جنيهًا، إذ تُطبق الشركات الحد الأدنى للأجور الذي يعُلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمجلس القومي للأجور، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي على العاملين.

ويستمر التقديم على الوظائف المُعلن عنها حتى نهاية شهر يناير الجاري، من خلال زيارة الإدارة العامة للتشغيل بمقر وزارة العمل، أو الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة، أو مديريات العمل بالمحافظات.

الوظائف الخالية

مدرسين رياض أطفال.

أطباء بيطريين.

جليسة أطفال.

مدير فرع.

أخصائيين تمويل.

مسئول موارد بشرية.

محاسبين.

مندوبين مبيعات وتوصيل.

مهندسين كهرباء وميكانيكا.

مراقبين جودة.

عمال خدمات بترولية.

موظفين استقبال.

فنيين جميع التخصصات.

مشرفي إنتاج.

أفراد أمن.

سائقين.

وسطاء تأمين.

عمال خياطة بكافة الأقسام.

عمال انتاج.

عمال نظافة.