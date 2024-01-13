موعد مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

يستضيف ملعب "سانت جيمس بارك"، صدام كروي مشتعل مساء اليوم السبت، وذلك حين يحتضن مواجهة اليوم بين مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد، والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 21 لبطولة الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة نيوكاسل ضد مانشستر سيتي

من المقرر أن تنطلق مباراة نيوكاسل ضد مانشستر سيتي في السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتذاع مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد اليوم في الجولة الـ 21 لبطولة الدوري الإنجليزي عبر بي إن سبورتس 1 إتش دي وبتعليق حسن العيدروس.

ترتيب مانشستر سيتي و نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

يقع فريق مانشستر سيتي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة وله مباراة مؤجلة، بينما يتواجد نيوكاسل يونايتد في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة، وفي حال فوز نيوكاسل في مباراة اليوم سيصل للمركز السابع برصيد 32 نقطة.