مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة و30.9 مليار أقساط الممتلكات بنمو 59%

كشفت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر وبلغت 20.2 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2023 مقابل 16.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 22%، وبلغ حجم استثمارات صناديق التأمين خلال شهر أكتوبر وحده 2.3 مليار جنيه مقارنة مع 1.8 مليار جنيه بنسبة نمو 27.2%،

وبلغت الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 30.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2023، مقابل 19.4 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2022 بنسبة نمو 58.9%، وبلغت قيمة الأقساط المحصلة للأشخاص وتكوين الأموال 30.4 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2023، مقابل 27.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 10.2%.



وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 28 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2023 مقابل 21.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة نمو 28%.



وبلغت التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 12.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2023، مقابل 8.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2022 بنسبة نمو 49.1%، وبلغت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 15.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2023، مقابل 13.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 14.9%.

وكشفت بيانات الهيئة، عن زيادة عدد شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين التعاوني إلى 42 شركة بنهاية سبتمبر عام 2023 مقابل 41 شركة خلال الشهر ذاته من العام الماضي، واستقر عدد مجمعات التأمين عند 5 مجمعات، وصناديق التأمين الحكومية عند 6 صناديق

واظهرت البيانات ، انخفاض عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار (أشخاص طبيعيين) من 319 خبيرًا في سبتمبر عام 2022 إلى 310 خبير في الشهر نفسه من عام 2023، وخبراء التأمين الاستشاريون (أشخاص اعتباريين) من 10 خبراء إلى 9 خبراء، ببنما ارتفع عدد خبراء التأمين الاستشاريون (أشخاص طبيعيين) من 377 خبيرًا في سبتمبر عام 2022 إلى 381 خبيرًا في سبتمبر عام 2023، واستقر عدد الخبراء الاكتواريون عند 52 خبيرًا.



وارتفعت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والحياة إلى 19.2 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بـ14.5 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2022 بنسبة نمو 32.1%، وارتفعت الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات إلى 9.9 مليار جنيه خلال الربع الثالث من 2023 مقابل 6.3 مليار جنيه خلال الربع الثالث من 2022، كما ارتفعت الأقساط المحصلة لتأمينات الحياة إلى 9.2 مليار جنيه خلال الربع الثالث من 2023 مقابل 8.2 مليار جنيه خلال الربع الثالث من 2022.

