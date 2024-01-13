هاري كين يعادل إنجاز ليفاندوفسكي في الدوري الألماني

نجح هاري كين نجم بايرن ميونخ في معادلة إنجاز روبرت ليفاندوفسكي مهاجم العملاق البافاري السابق في الدوري الألماني.

فاز بايرن ميونخ على نظيرة فريق هوفنهايم بثلاثية في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الألماني.

وأشارت شبكة "أوبتا" المتخصة في الإحصائيات ان هاري كين بهدفه اليوم يصل إلى 22 هدفا هذا الموسم، ليعادل الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف للاعب في النصف الأول من الموسم بالدوري الألماني والمدون باسم ليفاندوفسكي.

سجل كين هدف بايرن ميونخ الثالث في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، بعد تلقيه بينية على حدود المنطقة الجزاء، ليسدد كرة قوية لمست أصابع حارس المرمى وسكنت الشباك.