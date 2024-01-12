روسيا في مجلس الأمن تؤكد ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

قال السفير الروسى فاسيلى نيبينزيا، إن الوضع الكارثى فى ​​غزة يمكن رؤيته فى آلاف القتلى والأشخاص المدفونين تحت الأنقاض، والبنية التحتية المدنية المدمرة على نطاق واسع، والمليونى شخص الذين اضطروا إلى الفرار للنجاة بحياتهم.

وشدد الدبلوماسى الروسى فى كلمة أمام جلسة مجلس الأمن بشأن الوضع فى الشرق الأوسط على أن إنه بالرغم من أن هجمات 7 أكتوبر تستحق الشجب، إلا أن ذلك لا يمكنه أن يضفى الشرعية على استخدام إسرائيل للقوة فى قطاع غزة، وأعرب عن أسفه لقيام الولايات المتحدة عرقلة جهود وقف إطلاق النار، وفق ما جاء على موقع الأمم المتحدة الإلكترونى اليوم الجمعة.

وقال إن جعل الحياة فى غزة لا تطاق لا يترك أمام الفلسطينيين أى خيار، محذرا من أن الوضع الحالى قد يكون له عواقب وخيمة على العالم أجمع.

وأشار إلى أن الجهود تبذل لمنع الترحيل الجماعى للفلسطينيين من أراضيهم، مستشهدا بالقانون الدولي، ومؤكدا أنه يجب على سلطات الاحتلال التزامات واضحة.

وقال إن خطط إغراق غزة ستجعل القطاع غير صالح للسكن، فى إشارة إلى القضية التى رفعتها جنوب إفريقيا فى لاهاى هذا الأسبوع وقضايا أخرى عرضت على المحكمة الجنائية الدولية. وأكد أن ما يلفت الانتباه هو التقارير الإعلامية التى تتحدث عن فكرة أن إسرائيل ستقنع الدول باستقبال الفلسطينيين.

وأكد نيبينزيا أن نهج روسيا لم يتغير مشيرا إلى أن موسكو تريد وقفا فوريا لإطلاق النار، حتى لا يمتد الصراع فى المنطقة بأكملها بما فى ذلك اليمن.

وأضاف: "بدون وقف فورى لإطلاق النار، فإن الشرق الأوسط معرض لخطر الانزلاق إلى حرب شاملة".