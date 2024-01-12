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السبت 13 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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باحثة: إيقاف الحرب فى غزة يهديء التوترات المتسارعة في المنطقة

قصفت أمريكا وإنجلترا
قصفت أمريكا وإنجلترا اليمن

علّقت إيمان شويخ، الأكاديمية والباحثة السياسية، على الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي بشأن الضربات الأمريكية البريطانية في اليمن.

وأضافت "شويخ"، اليوم الجمعة، خلال مداخلة هاتفية لها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن جلسة مجلس الأمن الدولي يجب أن تعقد من أجل بحث وقف إطلاق النار في غزة، لأن هذا هو الأمر الأساسي الذي يهدد المنطقة برمتها.

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وأكدت أن ما يحدث في غزة والإبادة الجماعية وكل التحركات التي تقوم بها فصائل المقاومة سببها الأساسي الإبادة الجماعية والحرب الشعواء التي تقوم بها إسرائيل للشهر الثالث على التوالي في غزة.

وأوضحت أنه يجب النظر إلى سبب المشكلة وإلى سبب الأزمة العالمية التي تهدد التجارة العالمية والممرات، التي تعود على كل الدول بالمزيد من الخسائر لا سيما وأننا في ظل أزمة عالمية جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

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