آثار الإسكندرية تستعد للفيضة الكبرى بخطة طوارئ

تستعد محافظة الاسكندرية على قدم وساق للتصدى للتغيرات الجوية وامطار تصاحب نوة الفيضة نظراً لكون أبرز سماتها هطول أمطار غزيرة وارتفاع موج البحر.نظرا لكون هناك ظواهر جوية ما يستوجب اتخاذ الاحتياطات لمواجهة آثار سقوط الأمطار بغزارة.

قال محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية إنه تم تفعيل عمل غرفة طوارئ تنعقد على مدار خمسة أيام، وذلك لمواجهة آثار نوة الفيضة الكبرى التي تتعرض لها المحافظة، ومتابعة الآثار الناجمة عن عملية هطول الأمطار الغزيرة.

أضاف مدير عام آثار الإسكندرية، خلال تصريحات صحفية، أنه ستنعقد لجنة الطوارئ بشكل مستمر لمواجهة أي آثار جانبية تسببها النوة التي تعد الأكبر منذ بداية فصل الشتاء على محافظة الإسكندرية وذلك بالتنسيق مع ممدوح عودة مدير عام إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بوزارة السياحة والآثار.

وأشار متولي، إلى أنه يتم المرور خلال النوة على كافة المناطق والمواقع والمباني الأثرية وتفقد حالتها كما يتم تفقد أسطح المباني للتأكد من عدم وجود أي تجمعات مياه والتأكد من تسليك المزاريب.

وأكد مدير آثار الإسكندرية، أنه يترأس غرفة عمليات منطقة آثار الإسكندرية، وتضم في عضويتها كل من محمد عبد الرسول، مدير عام آثار أبو مينا ببرج العرب، وهيام رميح، مدير عام شرق ومحمد فوزي، مدير عام وسط وسامية عطية، مدير عام الترميم للآثار الإسلامية والقبطية وكريم عودة مدير منطقة غرب ومحمد عز المشرف على قلعة قايتباي ومفتشي وأخصائي ترميم المناطق الأثرية نبيل أبو عرب مسؤول أمن الإسكندرية.

وأوضح أن لجنة الطوارئ تظل منعقدة بشكل مستمر لمواجهة أي آثار جانبية تسببها النوة التي تعد الأكبر منذ بداية فصل الشتاء على محافظة الإسكندرية، وذلك بالتنسيق مع ممدوح عودة مدير عام إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، بوزارة السياحة والآثار، حيث يتم المرور خلال النوة على كافة المناطق والمواقع والمباني الاثرية وتفقد حالتها، كما يتم تفقد أسطح المباني للتأكد من عدم وجود أي تجمعات مياه والتأكد من تسليك كافة المزاريب.

وأعلنت الأجهزة المعنية وشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى، استعدادًا لموجة الطقس السيئ وهطول الأمطار طبقًا توقعات هيئة الأرصاد الجوية، وذلك تزامنًا مع نوة «الفيضة الكبرى».

ودفعت شركة الصرف الصحي بعدد 182 سيارة ومعدة بمختلف أنحاء الإسكندرية خاصة بالمناطق المتوقع تجمع مياه أمطار بها، فضلًا عن وقف الإجازات والراحات لكافة العاملين.