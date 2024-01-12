أمم أفريقيا.. منتخب كوت ديفوار يأمل في كسر حاجز البداية أمام غينيا بيساو

تنطلق ضربة البداية لمنافسات كأس أمم أفريقيا، مساء السبت، عندما يواجه منتخب كوت ديفوار نظيره غينيا بيساو.

ويستضيف ملعب "الحسن واتارا" في العاصمة الإيفوارية أبيدجان المباراة ، ويبحث منتخب كوت ديفوار عن التتويج باللقب الثالث في تاريخه.

حاجز البدايات..

يرغب منتخب كوت ديفوار الذي يشارك في أمم أفريقيا للمرة الـ25 في الظهور بشكل قوي أمام غينيا بيساو وكسر حاجز البدايات والتأكيد على قدومه بقوة للمنافسة على لقب البطولة التي يستضيفها للمرة الثانية بعد نسخة عام 1984 التي شهدت خروجه من الدور الأول في مفاجأة من العيار الثقيل آنذاك.

ويضم منتخب كوت ديفوار كوكبة من النجوم المحترفين في مختلف الأندية الأوروبية على رأسهم : سيباستيان هالر مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني وفرانك كيسيه نجم ميلان الإيطالي وبرشلونة السابق الذي يلعب حاليا في أهلي جدة السعودي الحالي وكذلك المدافع سيرجي أورييه قائد (الأفيال) وصاحب التجربة الكبيرة في الملاعب حيث سبق له ارتداء قمصان فرق تولوز وباريس سان جيرمان في فرنسا وتوتنهام الإنجليزي وفياريال الإسباني قبل أن يعود للملاعب الإنجليزية مجددا عبر بوابة نوتنجهام فورست.