اقرأ غدًا بالوفد.. هجوم أمريكي- بريطاني على 73 موقعًا للحوثييين في اليمن

تنشر جريدة الوفد الورقية في عددها الصادر، غدًا الأربعاء، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: “هجوم أمريكي- بريطاني على 73 موقعًا للحوثييين في اليمن".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

طائرات وصواريخ "توماهوك" تقصف مدن صنعاء والحديدة وصعدة وتعز

الصومال: تحركات إثيوبيا في البحر الأحمر تهدد استقرار المنطقة جهود مصرية مكثفة لوقف الحرب الإسرائيلية وتبادل الأسرى

واشنطن تسعى لمنع دعاوى قضائية جديدة ضد الصهاينة

إسرائيل ترد على محكمة العدل الدولية بعشرات المحارق ضدالفلسطينيين

"معيط": الوازنة العامة الجديدة مرنة لخدمة المواطنين

وزير التموين: انطلاق معارض "أهلا رمضان" منتصف فبراير

د. وجدي زين الدين يكتب: جبهة وطنية قوية بالمرحلة الثانية للحوار