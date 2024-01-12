بأمر النيابة.. الاستماع لأقوال شهود العيان في تصادم ميكروباص وأتوبيس بالهرم

أمرت نيابة الجيزة بالاستماع لأقوال شهود العيان عن إصابة 8 أشخاص فى حادث اصطدام سيارتي ميكروباص مع أتوبيس أعلى الدائري باتجاه الهرم.

كما أمرت النيابة بسرعة إجراء تحريات المباحث حول ملابسات الحادث، والتحفظ على المركبات المتسببة فى الحادث.

إصابة 8 أشخاص في حادث مروري بالهرم

كان مسئول غرفة عمليات المرور، تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث أعلى الدائري.

وعلى الفور انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص المبدئي تصادم سيارتي ميكروباص مع أتوبيس -بداخله السائق فقط- وانقلاب إحدى السيارتين بعد الطريق الأبيض اتجاه الهرم.

أسفر الحادث عن سقوط 8 مصابين نقلوا إلى المستشفى للعلاج، ويعمل رجال المرور على سحب الكثافات.

دهسها ميني باص .. تفاصيل مصرع سيدة داخل موقف سيارات في الدقهلية

ألقى ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الجمالية بمحافظة الدقهلية، القبض على سائق مينى باص، لدهسه سيدة حال وقوفها داخل موقف السيارات أثناء الرجوع إلى الخلف ودهسها ولفظت أنفاسها الأخيرة.

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الجمالية، من مستشفى الجمالية المركزي بوصول "سمية.م"،59 عاما، موظفة بمعهد فتيات الجمالية الأزهري ومقيمة بندر الجمالية "جثة هامدة.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الجمالية إلى المستشفى وبسؤال زوجها "محمد.ع.إ"، 60 عاما، عامل، ومقيم بذات العنوان قرر أنه أثناء وقوف زوجته بموقف"صان الحجر" الكائن ببندر الجمالية، اصطدمت بها السيارة رقم "ي. ر 3278"، ميني باص قيادة "محمود.ا.ا"، 32 عاما، سائق ومقيم بندر ميت سلسيل حال رجوعه إلى الخلف، ما أدى إلى حدوث إصابتها التي أودت بحياتها، واتهم قائد السيارة بالتسبب فى ذلك.

جرى ضبط قائد الميني باص والسيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وبسؤاله أقر بارتكاب الواقعة دون قصد منه وقدم رخصتي قيادة وتسيير ساريتين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

فتاة تنهي حياتها بإشعال النار في جسدها بالبدرشين

تباشر نيابة جنوب الجيزة، التحقيق في مصرع فتاة تبلغ من العمر 18 عاما أنهت حياتها بإضرام النيران في جسدها بمادة سريعة الاشتعال في البدرشين.

وكشفت التحقيقات، أن الفتاة أشعلت النار في جسدها بمادة سريعة الاشتعال، وذلك بسبب نهر والدها لها على حديثها في الهاتف مما أسفر عن مصرعها في الحال، ولا توجد شبهة جنائية في الحادث.

وأمرت نيابة الجيزة باستدعاء أهل الفتاة للاستماع لأقوالهم، كما أمرت بالتصريح بدفن الجثة.

وكان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة البدرشين من غرفة النجدة بمصرع فتاة، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة، وبها آثار حرق في أماكن متفرقة من جسدها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.