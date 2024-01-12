أكثر من 20 خدمة رقمية.. لأول مرة تطبيق خدمي للمصريين في الخارج على الهواتف

تطبيق خدمي للمصريين في الخارج”، مطلب ظل ينادي به أبناء مصر في الخارج لتحقيقه على مدار الأعوام الماضية، وبدورها لبت وزارة الهجرة المصرية النداء وتواصلت مع المسؤولين في مصر والجهات المعنية لتحقيق مطلبهم الجماعي.

وتعمل وزارة الهجرة من أجل إطلاق تطبيق جديد للهاتف المحمول مخصص للمصريين بالخارج، الفترة القليلة المقبلة يُتاح عليه كل المحفزات والمبادرات المخصصة لهم، ليكون بمثابة آلية جديدة للمصريين بالخارج للتواصل مع دولتهم الأم مصر والحصول على كافة المزايا والمحفزات التى يمكن أن يستفيدوا منها من خلال تطبيق شامل يجمع كافة المحفزات .

ومن المقرر أن يتضمن التطبيق الذى تعكف على الانتهاء منه وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارة الاتصالات كافة الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، لتكون منصة موحدة تيسر على أبنائنا حول العالم، وتضمن الوصول السريع والآمن لمختلف الخدمات.

حيث تسعى وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارة الاتصالات على العمل على سرعة الانتهاء من اطلاق هذا التطبيق من خلال وضع التصور النهائي واللمسات النهائية ليتم إطلاقه رسميًا في أقرب وقت.

التصميمات الأولية للتطبيق

وأِشارت وزارة الهجرة إلى أنه تم الانتهاء من التصميمات الأولية للتطبيق، مع ترك مساحة لتعريف المصريين بالخارج بالخصومات المختلفة التي يمكن الاستفادة منها، ووضع شخصيات مختلفة يمكن الاختيار من بينها، وكذلك الخدمات التعريفية المختلفة المقرر عرضها للمصريين بالخارج، في مختلف المجالات.

وأكدت وزارة الهجرة أن تطبيق “المصريين في الخارج” سيضم أكثر من 20 خدمة رقمية، تتنوع بين عدة مجالات، وسيتم تنفيذ ليتضمن ألون مميزه داخل التطبيق، مستلهمة من البيئة المصرية، والتي تعبر عن الشخصية المصرية.

أقسام متعلقة بالاستثمارات والعقارات والسيارات والحجوزات والوظائف والتعليم

وذكرت وزارة الهجرة أن التطبيق سيضم أقسام متعلقة بالاستثمارات والعقارات والسيارات والحجوزات والوظائف والتعليم وغيرها من الخدمات، كما مخطط له أن يضم تطبيق “المصريين في الخارج” مختلف المحفزات، وتشير كل أيقونة إلى ما يتعلق بها من خدمات ومشروعات، وقسم استثماراتي ويضم ما يتعلق بالاستثمار، من الشركات والاستثمارات والحسابات البنكية.

قسم "إجازاتي"

وسيتضمن التطبيق قسم "إجازاتي" تضم النوادي والرحلات والطيران والسفر والحجوزات والتأمين الصحي على المصريين بالخارج خلال الإجازات وقسم الفعاليات، وقسم مخصص للسيارات ويضم ما يتعلق بالرخص واستيراد السيارات والمخالفات ونقل الملكية والانتقالات وحجز المواصلات وغيرهم، وكذلك العقارات وضرائبها وتسجيلها والتأجير والبيع والعدادات وغيرها، وقسم "وظيفتي".

كما سيتم إضافة قسم التعليم ويضم التعليم والتعليم العالي والشهادات والجامعات الأهلية ومختلف الخدمات المتاحة، وكذلك الخدمات المقدمة للشباب، سواء عبر مركز وزارة الهجرة للحوار أو العلماء والخبراء.

كما يمكن الاعتماد عليه كمنصة للترويج للفرص الاستثمارية للمصريين بالخارج، بالإضافة إلى أنه كان أحد مطالب المصريين بالخارج ضمن النسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات، حيث تعمل الوزارة على تنفيذها، مؤكدة أنه سيكون لهذا التطبيق عظيم الأثر في نفوس المصريين بالخارج، ليجمع كافة احتياجاتهم في مكان واحد مما يسهل عليهم الحصول عليها.

خدمة تفعيل التطبيق ستكون من خلال شركات المحمول والسفارات

ومن المقرر أن تكون خدمة تفعيل التطبيق ستكون من خلال شركات المحمول والسفارات والقنصليات أو المنافذ الجوية في مصر، موضحة أن التطبيق يأتي بالتعاون مع وزارة الاتصالات وسيجمع كافة المزايا والمحفزات والخدمات المخصصة للمصريين بالخارج التي تم إطلاقها، لدعم الترابط بين المواطن المصري بالخارج ووطنه الأم.

وقد وقعت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالأمس، مع محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، بروتوكول تعاون مع بنك مصر، وذلك بهدف وضع آلية لخدمة المواطنين المصريين المقيمين بالخارج لتوفير محفزات جديدة لهم، من خلال تقديم وتسهيل كافة المنتجات والخدمات المصرفية المتنوعة، لتحفيزهم على استثمار أموالهم ومدخراتهم في مختلف أوجه الاستثمار لما له من مردود على الناتج القومي.