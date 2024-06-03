أمين صندوق الاوليمبى: أبطال ذوى الهمم حققوا ذهبيات متعددة

قال حسن مفيد عضو مجلس ادارة النادى الاوليمبى وأمين الصندوق ان ابطال النادى من ذوى الهمم استطاعوا تحقيق إنجاز كبير يحصد العديد من الميداليات الذهبية فى مختلف البطولات ولا سيما ان مجلس الادارة برئاسة الكابتن ناصر الشاذلى قد قام بالتوقيع مع المتخصصين من المدربين والفنيين بحالات ذوى الهمم لتحقيق هذه الطفرة مع ابناء النادى الأبطال

وتابع مفيد بأن أولياء أمور ذوى الهمم كان لهم دور كبير فى تفوقهم بالانتظام فى التمرينات سواء بالمجهود او الالتزام بالمواعيد

واشارالى أن اول مشاركه لفريق النادى الاوليمبى للسباحه ببطوله الجمهوريه للناشئين للاعاقات الحركيه وحصاد ٦ ميداليات ذهبيه و١ ميداليه فضيه بمشاركة الابطال وهمالبطل: عمرو محمد

ذهبيه ٥٠ حرة وذهبيه ١٠٠ حرة والبطله : نور سامح رزق ذهبيه ٥٠ حرة وذهبيه ٥٠ ظهر

ذهبيه ١٠٠ حرة والبطله : مرام عبد الباقى ذهبيه ٥٠ حرة وفضيه ٥٠ ظهر

وأضاف امين صندوق الاوليمبى الى أن نتائج بطوله كأس مصر العاب القوى منافسات الجرى للاعاقات الذهنيه جاءت بحصول الفرق على إجمالي عدد الميداليات ١٩ ميداليه متنوعه و ٥ ذهبيات و٩ فضيات و٥ برونزيه و٤ مركز رابع

و١ مركز خامس وهم الابطال زياد احمد مرحله تحت ٢٠ (قصور ذهنى )ذهبيه ٨٠٠م وذهبيه ١٥٠٠م وفضيه ٤٠٠ م واحمد عصام مرحله تحت ٢٠(توحد)ذهبيه ١٥٠٠م وفضيه ٨٠٠ م وفضيه ٤٠٠ م وهنا ذكىمرحله تحت ١٦ ( مركب ) فضيه ١٠٠ م وفضيه ٢٠٠ م وفضيه ٤٠٠م ومحمود بدير

مرحله تحت ١٦ ( فكرى ) فضيه ٤٠٠م وبرونزيه ٨٠٠ م وبرونزيه ١٥٠٠م ويحيى عاطف مرحله تحت ٢٠ (توحد) برونزيه ١٥٠٠م وبرونزيه ٨٠٠ م مركز رابع ٤٠٠ م ومنار محمد مرحله العمومى (قصور ذهنى )ذهبيه ١٠٠ م فضيه ٤٠٠م والاء النوبى

مرحله تحت ٣٠(فكرى)ذهبيه ٨٠٠ م ومركز خامس ٤٠٠ م ومحمد العارفزمرحله تحت ٣٠ (قصور ذهنى )فضيه ٨٠٠ م وبرونزيه ٤٠٠ م وهاجر محمد

مرحله تحت ١٦ سنه (مركب ) ومركز رابع ١٠٠م

مركز رابع ٢٠٠م ومريم خليل مرحله تحت ١٦ سنه (داون) مركز رابع ١٠٠م ومركز خامس ٢٠٠م تحت اشراف مدير فنى الفريق كابتن سمير بيومى

كما نوه مفيد الى تحقيق فريق السباحه لأصحاب الهمم نتائج متقدمة وذلك خلال المشاركة ببطولة الجمهورية للسباحه حيث حصل الفريق على إجمالي ٨ ميداليات متنوعه والابطال هم اللاعب زياد احمد محمد حامد ومرحله تحت ٢٠ سنه (قصور ذهنى) ذهبيه ١٠٠ حرة وفضيه ٥٠ ظهر

برونزيه ٥٠ حرة واللاعبه ملك محمود بسيونى

مرحله تحت ١٦ سنه (داون) فضيه ٢٠٠ ظهر

فضيه ١٠٠ صدر وبرونزيه ١٠٠ ظهر واللاعب ياسين امير مرحله تحت ١٦ سنه ( توحد )

فضيه ٥٠ ظهر وبرونزيه ٢٠٠ ظهر واللاعب احمد عصام مرحله تحت ٢٠ سنه (توحد ) ومركز رابع ١٠٠ ظهر ومركز رابع ٢٠٠ ظه حيث يقود الفريق كلاً من الدكتور حسين عبد السلام المستشار الفنى لجهاز السباحه والكابتن سمير محمد مصطفى مدير فنى الفريق وإداري الفريق الكابتن محمد جمال

وأختتم حسن مفيد امين صندوق الاوليمبى تصريحاته بأن ملف ذوى الهمم كان فى مقدمة اولويات المجلس منذ بداية توليه