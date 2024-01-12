ارتفاع سعر طن القمح اليوم الجمعة بالأسواق.. تصل لـ1200 جنيه

سعر القمح.. سيطرت أسعار طن القمح خلال تعاملات اليوم الجمعة في الاسواق المصرية، حالة من الارتفاعات، وزاد بشكل حاد طن القمح الروسي بنوعيه والأوكراني بمقدار مابين 400 الى 1200 جنيه بالطن، بينما ظل سعر طن القمح الروسي 12.5% "بورصة السلع" عند نفس قيمته الشرائية دون أي تغييرات تُذكر.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي عدة شهور من خلال التعاقدات التي تقوم بها كل من الهيئة العامة للسلع التموينية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية بما يضمن توفير وإتاحة السلع والخدمات لمستحقي الدعم للفئات الأولى بالرعاية واستمرار تدفق الإمدادات للمقررات التموينية من الخبز المدعم والسلع الأساسية، وإدارة مخزون السلع الاستراتيجية بأساليب حديثة تعتمد على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية والتنبؤ بالأزمات لتلافي الاختناقات الموسمية.

وذكر التقرير السنوي الصادر عن الوزارة، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لتكوين مخزون لمدة لا تقل عن 6 شهور.

وأوضح التقرير، أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 4.3 شهر، منوهًا بأن حجم توريدات القمح المحلي خلال العام الماضي بلغ 3.79 مليون طن قمح، فيما سجل حجم توريدات القمح المستورد نحو 4 ملايين طن، فيما بلغ احتياطي السكر التمويني نحو 5 شهور.

في هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار القمح خلال تعاملات اليوم الجمعة، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

سعر طن القمح اليوم الجمعة

القمح

قمح روسي بروتين 12.5%

قفزت أسعار القمح "بروتين 12.5%"، بنحو 400 جنيه، عند 16,000 جنيه للطن.

قمح روسي بروتين 11.5%

وزادت بشكل حاد أسعار القمح "بروتين 11.5%" في السوق المحلي، بنحو 1200 جنيه، ليصل عند 15,800 جنيه للطن، بدلاً من 14,600.

قمح روسي 12.5% بورصة السلع

وظل سعر طن القمح الروسي في بورصة السلع، عند نفس مستوياته، عند 13,500 جنيه.

قمح أوكراني بروتين 11.5%

وارتفع سعر القمح «بروتين 11.5%»، بنحو 700 جنيه، ليصل عند 15,700 جنيه للطن.

سعر القمح للمستهلك

وسجل سعر كيلو القمح، اليوم، 22 جنيهًا للمستهلك.

أسعار القمح عالميًا

تباينت أسعار العقود الآجلة للقمح ببداية تداولات اليوم، في بورصة شيكاغو التجارية؛ إذ ثبت عقد مارس 2024، لتداول القمح، ليسجل 603.75 سنتًا للبوشل.

بينما تراجع عقد مايو 2024،؛ ليصل العقد الآجل إلى 616.25 سنت للبوشل بتعاملات اليوم، وقت كتابة الخبر.