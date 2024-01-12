صراع شرس بين ليفربول وباريس سان جيرمان لضم مدافع فينورد

دخل ناديا ليفربول الأنجليزي و باريس سان جيرمان الفرنسي قد دخلا في منافسة شديدة لضم مدافع نادي فينورد روتردام الهولندي و منتخب سلوفاكيا ديفيد هانكو .

وقالت صحيفة الديلي تليجراف البريطانية ان نادي ليفربول أبدى اهتماما كبيرا بالمدافع السلوفاكي والذي يلعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر بعد ان نال إعجاب المدير الفني الألماني يورجن كلوب وأبدى نادي فينورد مرونة كبيرة للدخول في مفاوضات للاستغناء عن الاعب حال سداد ليفربول مبلغ ٤٥ مليون يورو وهو المبلغ الذي اعتبره ليفربول كبيرا ويرغب في تخفيضه وفي نفس الوقت فإن نادي فينورد يريد الاستغناء عن الاعب في فترة الانتقالات الصيفية وليس خلال شهر يناير الجاري .

وفي نفس التوقيت يرى لويس انريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان ان ديفيد هانك سيمثل حلولا لمشاكل كثيرة في خط دفاع النادي الباريسي و إضافة قوية للفريق خاصة وانه سيشارك مع الفريق في بطولة دوري أبطال أوربا.

المعروف ان ليفربول يعاني من العديد مت المشاكل في الجانب الدفاعي في ظل الاصابات المتتالية التي ضربت الفريق مثل قلب الدفاع جويل ماتيب و الظهير الأيسر الأساسي روبرتو وايضا البديل اليوناني تيسميكاس وهو ما يهدد مسيرة الفريق الموفقة حتى الان في كل البطولات التي يشارك فيها مثل الدوري الأنجليزي وكأس انجلترا وكأس رابطة المحترفين إلى جانب بطولة الدوري الأوربي الذي يعد ليفربول احد أبرز المرشحين للحصول عليها .