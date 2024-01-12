سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة

سعر الدينار الكويتي.. شهد سعر الدينار الكويتي أمام الجنية المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة في ماكينات الـATM، استقرارًا، إذ سجلت العملة الكويتية اليوم نحو 100.39 جنيه للبيع، و100.10 جنيه للشراء في بنك مصر، بحسب المعلن على المنصة الرسمية.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الدينار الكويتي مقابل الجنية المصري اليوم الجمعة، والذي يعد اليوم الأول للإجازة الأسبوعية الرسمية للقطاع المصرفي، ويتم الصرف خلال الإجازات الأسبوعية من خلال ماكينات الصرف الآلي الـATM، وجاء سعره على النحو الآتي:

سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة

عملة ورقية فئة 20 دينار كويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

- سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 12-1-2024 نحو 100.32 جنيه للبيع.

- وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة: 99.40 جنيه للشراء.

- سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة: 100.10 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

ووصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 12-1-2024 في بنك القاهرة 100.73 جنيه للبيع، و99.73 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك إسكندرية 100.71 للبيع و97.04 جنيه للشراء.