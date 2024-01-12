زينة ممشوقة القوام بالأسود المرصع

شاركت الفنانة زينة متابعيها بأحدث إطلالاتها المفعمة بالأنوثة والجاذبية في آن واحد وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.

وبدت زينة بإطلالة أنيقة جذابة، مواكبة لصحيات فساتين السهرة في 2024، حيث ارتدت فستان ميدي مجسم، بلياقة عريضة وأكمام طويلة، صمم من قماش المخمل المرصع بحبات الكريستال الكبير حول الأكمام، فيما انتعلت حذاء بكعب عال.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر ناعمة على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا ناعمًا متناغما مع لون بشرتها الخمرية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا لتبرز جمال عينيها ولون النود في الشفاه.

زينة

زينة (من مواليد 4 فبراير 1977، في القاهرة عاصمة مصر-)، ولدت زينة باسم وسام رضا إسماعيل مرسي هي ممثلة وعارضة مصرية، دخلت مجال التمثيل منذ عام 1995 ولا زالت مستمرة فيه حتى اليوم. قدَّمت وشاركت في عشرات الأفلام والمسلسلات لعل أبرزها الحياة منتهى اللذة وعفاريت السيالة.

بدأت حياتها الفنية حياتها كموديل في عدد من أغاني الفيديو كليب، والتي من خلالها أختارها المخرج داود عبد السيد لتلعب دور هناء في فيلم (أرض الخوف) أمام النجم (أحمد زكي) عام 1999، وكانت حتى ذلك الوقت تستخدم اسمها الحقيقي وسام رضا والذي ظهرت به أيضًا كمذيعة في إحدى القنوات الفضائية حيث قدمت بها بعض البرامج الفنية. ومع دخولها عالم التمثيل بشكل قي ومن أبرز أعمالها فيلم (الشبح، كابتن هيما، المصلحة ، الجزيرة، وظاظا) إلى جانب عدد من المسلسلات البارزة مثل: حضرة المتهم أبي، علي ياويكا، وليالي، وفي وقت لاحق أطلق عليها المخرج يوسف شاهين لقب صوفيا لورين العرب بعد مشاهدته لها في فيلم (منتهي اللذة)، وهو ما أكدته الفنانة الموهوبة عندما فازت بلقب أحسن ممثلة لعامي 2005، و2006 في استفتاء الجماهير، كما فازت بجائزة الأداء المتميز عن دورها في مسلسل حضرة المتهم أبي عملت في البداية كموديل في عدد قليل من أغنيات الفيديو كليب، عملت مذيعة في إحدى قنوات راديو وتلفزيون العرب حيث قدمت برامج فنية ثم احترفت التمثيل لتقدم أول أفلامها وهو أرض الخوف مع المخرج داوود عبد السيد.

أعلنت في عام 2014 أنها تزوجت من الفنان أحمد عز في يونيو 2012، وأنجبت توأم هما زين الدين وعز الدين في أكتوبر 2013، ومع هذا الإعلان أحدثت ضجة إعلامية حول موضوع زواجهما ولكن أحمد عز أنكر ذلك. وفي الخامس والعشرين من يونيو 2015 حسم القضاء المصري الأزمة التي شغلت الرأي العام طوال 18 شهراً، وقرر إثبات نسب طفلي الفنانة زينة للفنان المصري أحمد عز، حيث قضت محكمة الأسرة بمدينة نصر، يوم الخميس، بإثبات نسب توأم الفنانة زينة للفنان أحمد عز بصفته والدهما، بعدما تخطى عمر الطفلين السنة والنصف، وقد «تضمن الحكم الصيغة التنفيذية، التي تعطي زينة الحق في استخراج شهادات الميلاد للتوأم والأوراق الرسمية الخاصة بهما».