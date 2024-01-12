التعليم العالي: فوز 93 فيديو في مسابقة "معًا"

اعتمد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي نتائج النسخة الثانية لمسابقة "معًا" التي أطلقتها الوزارة لإنتاج فيديوهات قصيرة.

تستهدف المسابقة دعم القيم الأصيلة للمجتمع المصري، والتي تم إطلاقها خلال شهر ديسمبر الماضي.

التعليم العالي تهتم ببناء شخصية الشباب

وأكد وزير التعليم العالي أن هذه المسابقة تأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لبناء شخصية الشباب السوية، وتعميق روح الولاء والانتماء لديهم، وتحصينهم ضد الأفكار غير السوية، وخلق جيل قادر على البناء والإبداع.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن المسابقة حققت نجاحًا كبيرًا في نسختها الثانية، حيث فاز 93 فيديو لطلاب من 14 جامعة حكومية (عين شمس، أسيوط، العريش، المنوفية، بورسعيد، المنيا، الوادي الجديد، بنها، جنوب الوادي، حلوان، طنطا، مدينة السادات، بني سويف، الفيوم).

وأوضح وزير التعليم العالي أنه تم تقييم الأعمال المقدمة من جانب لجان فنية مُتخصصة من الجامعات، وذلك في ضوء المحاور التالية (نشر ثقافة التسامح والتعايش، والسلام الاجتماعي داخل المجتمع، وتدعيم قيم المواطنة، وتكريس مبادئ الوسطية والاعتدال)، مؤكدًا أن الفيديوهات الفائزة تنوعت في موضوعاتها وفقًا لمحاور المسابقة.

وعبر وزير التعليم العالي عن سعادته بمستوى الأعمال المقدمة التي تعكس وعي الشباب، وفهمهم للأفكار غير السوية، وقدرتهم على التصدي لها بطرق إبداعية وفعالة، موجهًا التحية للطلاب الفائزين، مشيرًا إلى أهمية دورهم في نشر القيم الأصيلة في المجتمع المصري.

وأشار الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات إلى أن أمانة المجلس شاركت في متابعة تنفيذ جميع مراحل المسابقة، بدءًا من مناقشة الضوابط المنظمة لها خلال اجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب؛ ضمانًا لسير المسابقة على النحو الأمثل، وصولاً إلى مخاطبة كافة الجامعات للمشاركة في المسابقة، وتعريفهم بشروطها وإجراءاتها، موضحًا أنه تم تشكيل لجنة بكل جامعة، برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتولت اللجنة الإعلان عن المسابقة في كل الكليات، وتحديد الجوائز المناسبة للمراكز العشرة الأولى، والمدة الزمنية للمسابقة، وتشكيل لجنة للتحكيم، وإعلان أسماء الطلاب الفائزين.

وصرح د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أن مسابقة "معًا" تأتى في إطار إستراتيجية الوزارة للارتقاء بوعي الطلاب، وبناء شخصيتهم المعتدلة ضد الأفكار غير السوية، مشيرًا إلى أنه تشجيعًا للطلاب الفائزين في المسابقة، سيتم تكريم الفائزين (أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بكل جامعة) على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته القادمة، برعاية وتشريف د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف متحدث التعليم العالي أن فعالية تكريم الطلاب الفائزين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، سوف تقام في إطار التعاون بين وزارت التعليم العالي والثقافة، والشباب والرياضة، والأزهر الشريف، وكافة الجهات الأخرى المشاركة في المسابقة، وذلك حرصًا من هذه الجهات على التعاون فيما بينها لتحقيق الأهداف المشتركة في مواجهة الأفكار غير السوية، وتعزيز القيم الأصيلة للمجتمع المصري.