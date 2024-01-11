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الخميس 11 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

التعليم العالي: 9 أفرع جامعات دولية في مصر حاليًا

أيمن عاشور وزير التعليم
أيمن عاشور وزير التعليم العالي

كشف الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن وجود 9 أفرع جامعات دولية في مصر حاليًا، لافتًا إلى تجارب التعاون الناجحة بين الوزارة وعدد من الجامعات الدولية. 

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طفرة كبيرة في منظومة التعليم العالي خلال السنوات الأخيرة

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وزير التعليم العالي يبحث إنشاء فرع لجامعة أفييرو البرتغالية بمصر

وأوضح وزير التعليم العالي أن فروع الجامعات الأجنبية منها عدة أفرع للجامعات البريطانية (فرع جامعة كوفنتري، فرع جامعة هيرتفوردشير). 

وأشار وزير التعليم العالي إلى وجود فرع جامعة نوفا البرتغالية داخل العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تسهم في جعل مصر مركزًا للتعليم والبحث العلمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 

طفرة كبيرة في منظومة التعليم العالي 

وأكد وزير التعليم العالي أن المنظومة التعليمية في مصر شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة الماضية، لافتًا إلى زيادة عدد الجامعات المصرية؛ لاستيعاب العدد المُتزايد على التعليم الجامعي. 

واستعرض وزير التعليم العالي منظومة الجامعات المصرية، والتي تتنوع ما بين جامعات 27 جامعة حكومية، و20 جامعة أهلية، منها 4 جامعات دولية، و31 جامعة خاصة، و10جامعات تكنولوجية. 

ونوه وزير التعليم العالي بالتوسع والتنوع في إتاحة فرص التعليم المختلفة للطلاب، وجذب الطلاب الوافدين، ووضع مصر على خارطة التعليم العالي والبحث العلمي على المستوى الإقليمي والدولي.

ونوه وزير التعليم العالي بأن مصر من بين الدول التي حققت طفرة في أعداد الطلاب الوافدين خلال الأعوام القليلة الماضية.

لقاء وزير التعليم العالي بوفد جامعة أفييرو البرتغالية 

والتقى وزير التعليم العالي، اليوم الخميس، وفد جامعة أفييرو البرتغالية برئاسة الدكتور أرتور سلفا نائب رئيس الجامعة للبحث العلمي والابتكار بمقر مبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

وأكد وزير التعليم العالي أهمية إنشاء فرع للجامعة لما يمثله ذلك من فرصة لتبادل الخبرات التعليمية والثقافية بين البلدين، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية تعليمية قوية، وتسعى إلى استقطاب أفضل الجامعات العالمية لإنشاء فروع لها في مصر. 

وأعرب وزير التعليم العالي عن تطلعه إلى إنشاء أفرع للجامعة في جميع محافظات مصر، وتقديم كل أوجه الدعم للجانب البرتغالي في هذا الشأن.

وأكد وزير التعليم العالي عمق العلاقات التاريخية والثقافية بين مصر والبرتغال، مشيرًا إلى ما شهدته العلاقات بين البلدين من تطور ملحوظ في السنوات الأخيرة، خاصة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي. 

ونوه وزير التعليم العالي بحرص الوزارة على تعزيز التعاون الدولي مع مختلف الدول، والعمل على توقيع اتفاقيات تعاون مع المؤسسات التعليمية والبحثية العالمية، بما يُسهم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر.
 

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