غلق 194 محلًا غير ملتزم بقرار مجلس الوزراء

شنت الأجهزة الأمنية حملات موسعة على مستوى الجمهورية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، بالتزام المحلات بقرار الغلق.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة عن تحرير (194) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.



يأتي ذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

وفي سياق آخر أصيب صاحب محل زيوت في العقد الرابع من العمر ونجله في الثالثة عشرة من عمره يقيمان بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج بحروق متفرقة بالجسم في حريق اندلع في محل زيوت خاص بهما بسبب ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية، وجرى نقلهما للمستشفى المركزي للعلاج، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد للمحلات المجاورة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء مساعد الوزير لأمن سوهاج إخطارا من نائبه للجنوب يفيد بتلقي مركز شرطة البلينا بلاغا بنشوب حريق بمحل زيوت سيارات دائرة المركز.

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية لمحل الواقعة وبالفحص تبين نشوب الحريق بمحل زيوت سيارات كائن بالطابق الأرضي بعقار ملك "ج . ا . س . س" 40 سنة صاحب محل زيوت ومقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارات إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده.

نتج عن الحريق إصابة كل من :- مالك المحل بحروق بالساعدين ونجله "يسي . ج . ا" 13 سنة طالب ومقيم بذات الناحية بحروق بالوجه والقدمين أثناء محاولتهما إخماد الحريق وتم نقلهما لمستشفى البلينا المركزي.

وبسؤال مالك المحل قرر بمضمون ما سبق ورجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من أحد التوصيلات العشوائية بالمحل ونفى الشبهة الجنائية وأضاف باحتراق كمية من زيوت السيارات.

تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.