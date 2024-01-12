انطلاق ماراثون مصر الدولي الـ31 بين آثار الأقصر





أطلق محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، إشارة بدء ماراثون الأقصر الدولي في دورته الواحد والثلاثين فى تمام السابعة من صباح اليوم الجمعة، من أمام معبد حتشبسوت الدير البحرى بالبر الغربى لمدينة الأقصر بحضور اللواء جاسر رياض رئيس ماراثون مصر الدولى الفرعونى.

حضر الماراثون محسن عبد المعبود مدير سباق الماراثون ودكتور أحمد عبد الخالق مدير الإدارة العامة للفاعليات والأحداث بوزارة الشباب والرياضة وصلاح رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر واحمد حمزة نائب رئيس الاتحاد المصرى لألعاب القوى.

ويقام الماراثون تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ووزارة الشباب والرياضة والأتحاد المصرى لألعاب القوى بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة ومحافظة الأقصر، وشارك في الماراثون عدائين من مختلف دول العالم بخلاف فتيات وشباب مصريين وشهد الحدث تواجد مكثف لذوى الهمم، والجديد هذا العام إقامة مسابقة داخل الماراثون ينظمها الاتحاد المصرى للاسكيت.

وبدأ خط سير السباق من معبد حتشبسوت بالدير البحري، متجهاً يمين مروراً بمدينة هابو، ثم تمثالي ممنون ثم الاتجاه شمالاً طريق وادي الملوك بالبر الغربي، ثم الاتجاه يسار مطار البالون يميناً للمسار السياحى ثم العودة مرة أخرى إلى معبد حتشبسوت في نهاية السباق.

وأكد نائب محافظ الأقصر على استعداد المحافظة لاستضافة كافة الفعاليات والأنشطة الرياضية التي تهدف إلى تنشيط الحركة السياحية بالمحافظة، بالأضافة إلى أن هذا الحدث مدرج ضمن أجندة الدولة السياحية التى تهدف لتنويع المنتج السياحى المصري ومشاركة الرياضيين الدوليين تساهم فى تنشيط الحركة السياحية وتعمل على جذب مزيد من السياحة الرياضية .