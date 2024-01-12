سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

شهدت شوارع وميادين القاهرة والجيزة اليوم الجمعة، انسيابًا مروريًا، وسط تواجد مكثف لرجال الإدارة العامة للمرور لمتابعة حركة السيرة، وتسهيل وصول المواطنين إلى وجهاتهم.

وشهدت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو بالقاهرة سيولة مرورية، ويشهد كوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا في حركة السيارات.

وانتظمت حركة السير بنفق الأزهر في الاتجاهين، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى الدائري في منطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، ونفس الأمر للمتجه من المنيب لـ أوتستراد والتجمع.

وشهد ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية سيولة مرورية وبالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة بدءً من نزلة كوبري فيصل حتى شارع التحرير سنجد هناك كثافات مرورية نسبية.

وأشارت إدارة المرور إلى وجود سيولة أعلى كوبري الجامعة، وفي محور صفط اللبن، وظهرت سيولة مرورية في الاتجاهين القادم من أكتوبر والمتجه إلى منطقة المهندسين ووسط البلد، والمعاكس له.

وظهرت سيولة متحركة في منطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين حتى الطالبية، وأمام المتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، كما ظهرت مرونه أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وإمبابة.

حملات مرورية

كما وجهت الإدارة العامة للمرور حملات مرورية مكثفة على كافة الطرق والميادين لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم لتسيير الحركة المرورية، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.