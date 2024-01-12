علام يتفق مع رئيس محكمة القضاء الإداري على استلام مبنى نقابة قنا

التقى عبدالحليم علام، النقيب العام لنقابة محامين مصر، ورئيس اتحاد المحامين العرب، أمس الخميس، المستشار عبدالكريم الديب، المشرف على محكمة القضاء الإداري، لاستلام مبنى نقابة المحامين بقنا.



من جانبه، أكد المستشار عبدالكريم الديب، لنقيب المحامين عبد الحليم علام، أن محكمة القضاء الإداري تم نقلها إلى المبنى الجديد، ولا يوجد في المبنى القديم سوى أوراق القضايا التي تم حفظها.



واتفق عبدالحليم علام، نقيب المحامين، مع المستشار عبدالكريم الديب، المشرف على محكمة القضاء الإداري بقنا، على نقل أوراق تلك القضايا إلى أحد المخازن، ويتم تسليم المبنى لنقابة المحامين من أجل تطويره كنادي لمحامين قنا.



وجاء ذلك خلال تفقد نقيب المحامين، والمستشار عبدالكريم الديب، المشرف على محكمة القضاء الإداري بقنا، لمبنى محكمة القضاء الإداري، بحضور عبدالمجيد هارون أمين صندوق نقابة محامين مصر، وأحمد حسين العيادى نقيب محامين قنا، وهند عبد المعطى عضو مجلس نقابة محامين قنا.



جدير بالذكر أن مبنى محكمة القضاء الإداري القديم بمحافظة قنا هو في الأساس مبنى نادى محامين قنا، وتم الحصول عليه من أجل عقد جلسات محكمة القضاء الإداري فيه.