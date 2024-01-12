راحة اجبارية لـ " سواقى الفيوم " فى السدة الشتوية

تتوقف سواقى الهدير بالفيوم عن العمل خلال فترة السدة الشتوية فى راحة اجبارية سنوية لانها تعمل بقوة اندفاع المياة والتى بالطبع تنعدم فى بحر يوسف مما يؤدى الى توقف دورانها و"نعير" صوتها الذى يجذب المارة.وبدأ توقف السواقى من يوم 5 ينايير ويستمر حتى موعد انتهاء السدة الشتوية فى 26 يناير الحالى .

و تشتهر محافظة الفيوم بانها بلد السبع سواقى والتى جلبت الشهرة السياحية للمحافظة مع العديد من المزارات الاخرى والتى من اشهرها بحيرة قارون وعين السيليين وعين الشاعر ومن النادر ان تجد مواطنا من محافظات القاهرة الكبرى وبعض محافظات الوجة القبلى والبحرى لم يزور الفيوم ويشاهد معالمها السياحية ومنها سواقى الهدير خاصة الاربع سواقى الموجودة فى الميدان الشهيروالمعروف فى مدينة الفيوم .والحقيقة ان الفيوم ليس بها 4 سواقى او 7 فقط وانما بها اكثر من 200 ساقية موزعة فى جميع انحاء المحافظة وهى تدار بقوة دفع المياة وتستخدم فى نقل المياة من منسوب ادنى الى منسوب اعلى دون وجود اى الات او ماكينات وتتميز بصوتها او نعيرها الذى يشد الاذان وباسمها شدت الفنانات واشهر من غنت للسواقى كوكب الشرق ام كلثوم عندما شدت "انا وحبيبى يانيل غايبين عن الوجدان ..يطلع علينا القمر ويغيب كأنه ماكان ..بايتين حوالينا نسمع ضحكة الكروان ..على سواقى بتنعى اللى حظه قليل" ولا احد يمكن ان ينسى "سبع سواقى" للفنانة العظيمة شادية وموال "سبع سواقى " للفنان الكبير محمد عبد الوهاب .

وعقب ثورة يناير اصبح ميدان السواقى بالفيوم اشهر ميدان فى المحافظة فى خاصة وان منه تنطلق جميع الفعاليات الثورية وتقام فيه المؤتمرات الشعبية والاحتفالات بالاضافة الى ان الميدان يضم النصب التذكارى للجندى المجهول وقصر ثقافة الفيوم الشهيربالاضافة الى حديقة الميدان وكافيتريا السواقى وتم تطوير الميدان فى العام الماضى باقامة مسرح رومانى وبعض المحال واماكن العاب للاطفال.

ميدان قارون

والميدان يتوسط مدينة الفيوم وكان يطلق عليه فى السابق ميدان قارون لوجود لوكاندة ومقهى بلدى فى الميدان يحمل نفس الاسم والمقهى تم هدمه منذ حوالى 15 عاما وهذا المقهى كان ملتقى الرياضيين فى المحافظة بالاضافة الى المترددين على الميدان من الزوار .وبعد هدم المقهى وتغيير نشاطه الى "مقلى " غلب على الميدان اسم السواقى لتواجد اربعة من سواقى الهدير فى الميدان وهى من اشهر المعالم السياحية بالمحافظة – من المعروف ان الفيوم وميدان السواقى بالفيوم بالرغم من صغر مساحته الا انه شهد فعاليات ثورة 25 يناير من يومها الثانى فى الفيوم خاصة ان اليوم الاول لثورة 25 يناير انطلقت من ميدان الحواتم وفى اليوم التالى تغيرت الوجهة الى ميدان السواقى وشهد ايضا ثورة 30 يونيو وتقام فيه الاحتفالات السنوية بذكرى الجندى المجهول بالاضافة الى ان قصر الثقافة يستخدمه ايضا فى اقامة بعض الفعاليات الثقافية مثل عروض الفنون الشعبية والموسيقى العربية .