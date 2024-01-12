ميليك يكرر إنجاز ديل بييرو في كأس إيطاليا

نجح النجم البولندي أركاديوش ميليك، لاعب نادي يوفنتوس، في تكرار إنجاز أليساندرو ديل بييرو أسطورة النادي السابق في كأس إيطاليا.

سجل ميليك هاتريك في مباراة يوفنتوس وفروزينوني التي انتهت بفوز الأول برباعية نظيفة مساء الخميس على ملعب أليانز ستاديوم بتورينو، في ربع نهائي كأس إيطاليا.

وبحسب شبكة أوبتا للإحصائيات الرياضية والأرقام القياسية، قبل أهداف أركاديوش ميليك الثلاثة، آخر ثلاثية للاعب من يوفنتوس في كأس إيطاليا كانت بواسطة أليساندرو ديل بييرو في 10 يناير 2006 ضد فيورنتينا.

بهذه النتيجة صعد يوفنتوس إلى الدور نصف النهائي من مسابقة الكأس بعدما تأهل له كل من لاتسيو وأتالانتا وفيورنتينا.