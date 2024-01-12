"قرار شخصى"..سارة الودعانى ترُد على انتقادات حملها الرابع (فيديو)

شاركت خبيرة التجميل السعودية “سارة الودعانى” المتابعين عبر حسابها بتطبيق "سناب شات"، خبر حملها بطفلها الرابع بعد أقل من عام واحد على إنجاب نجلها الثالث سليمان فى يونيو الماضى.

هجوم على سارة الودعانى بسبب حملها:

نشرت “سارة الودعانى” صورة لها عبر حسابها بتطبيق “سناب شات” وعلامات الحمل واضحة عليها،وعلقت قائلة : "اللهم تمم علي حملي واكتب لي فيه خير وبركة، وارزق كل من يتمنى يا رب يا كريم يا عائلتي الحبيبة إنتو".

تصدرت “سارة الودعانى” تريندات موقع التدوين العالمى “إكس” ، وانقسمت تعليقات المتابعين بين التهنئة والانتقاد واتهمها بالكذب بسبب تأخرها فى إعلان الخبر، والغيرة من شقيقتها نجلاء التي كانت قد أعلنت حملها الثاني منذ أشهر قليلة.

فمنهم من علق بالتهنئة قائلاً:" ماشاءالله تبارك الله ، الله يتمم لها على خيررر"،"هذي اللي يحق لها تحمل كل سنه مو كل سنتين الله يسعدها"،"ألف مبروك الله يتمم عليك بالخير يا سارة يا طيبة ويتربوا في عزك"

وانتقدها البعض قائلاً:" "كل هذا وتقول من أسبوعين ليش الكذب"؟ “بطنها قدامها وتقول من أسبوعين عرفت”،"يا لطيف يا لغيره كل ما حملت أختها نجلاء حملت وراها كانت تاكيه بسكرة ولا حملت ما عجبها إن الاهتمام كله لأختها"

سارة الودعانى ترد على الانتقادات:

ردت سارة الودعانى بعد تعرضها للكثير من الانتقادات بسبب حملها الرابع، بفيديو عبر حسابها بتطبيق “ سناب شات” ،قائلة:" إن قرار الحمل والولادة قرار شخصي يقع عبء 80 بالمئة منه على الزوجة والباقي على الزوج، لأن الزوجة هي من تقوم بالحمل والولادة والرعاية وتربية الأبناء، ولذلك فهو أمر يخصها ولا يجب على أي شخص أن يتدخل فيه"

وأضافت: "أنا عندي قناعة إن الإنسان هو أكثر واحد أدرى بنفسه، ويجب أن يتم بالتفاهم بين الزوجين حتى لو كانت الزوجة هي التي تتعب فيه ولكن ليس من المنطقي أن تنجب المرأة 4 وزوجها يريد أن يحصل فقط على اثنين".

أنهت حديثها بالأجابة عن سؤال البعض: "كيف تجيبونهم ورا بعض ولا كيف ما تجيبونهم، أنا الصراحة بشوف إن كل إنسان عارف نفسه وعارف خططه وأفكاره أهم شيء أنه يمشي على أفكاره إن شاء الله".