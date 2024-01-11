إتاحة التسجيل في امتحانات أبنائنا في الخارج مرة أخرى

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إتاحة التسجيل على منصة أبنائنا في الخارج مرة أخرى بعد الانتهاء من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن ذلك يأتي ذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية على مصلحة الطلاب في الخارج، وتيسيرا على الطلاب الراغبين في أداء الفصل الدراسي الثاني وفق نظام الامتحانات.

فئات متاح لها التسجيل في امتحانات أبنائنا في الخارج

وحددت وزارة التربية والتعليم الفئات المتاح لها التسجيل في امتحانات أبنائنا في الخارج للعام الدراسي 2023-2024.

الطالب الذى أدى امتحانات الفصل الدراسي الأول بجمهورية مصر العربية ويرغب في أداء الفصل الدراسي الثاني ضمن امتحانات أبنائنا في الخارج نتيجة لظروف سفره مع والديه .

الطالب الذي حالت ظروفه دون التقدم لأداء الفصل الدراسي الأول ويرغب في التقدم للامتحان على أن يتم أداء امتحان تكميلي للفصل الدراسي الأول بنهاية العام مع امتحان الفصل الدراسي الثاني فيما عدا طالب مرحلة رياض الأطفال المستوى الثانى KG فإنه يلزم أن يكون حاصل على شهادة اجتياز المستوى الأول من مرحلة رياض الأطفال على أن يتم أداء امتحان تكميلي للفصل الدراسي الأول بنهاية العام مع امتحان الفصل الدراسي الثاني .



وتنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول لأبنائنا في الخارج للعام الدراسي 2023-2024 يوم السبت المقبل الموافق 13 يناير الجاري.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أرقام جلوس امتحانات أبنائنا في الخارج في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2023-2024 إلكترونيًا.

ونشرت وزارة التربية والتعليم جداول الفصل الدراسي الأول لأبنائنا في الخارج لجميع الصفوف الدراسية من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن عدد الطلاب المسجلين للامتحانات على منصة أبنائنا في الخارج بلغ 83 ألفًا و162 طالبًا وطالبة من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوي.

رابط أرقام جلوس أبنائنا في الخارج

وأتاحت وزارة التربية والتعليم رابط رسمي مخصص للحصول على أرقام جلوس امتحانات أبنائنا في الخارج للعام الدراسي 2023-2024.

وللحصول على أرقام جلوس امتحانات أبنائنا في الخارج لجميع الصفوف الدراسية (اضغط هنا).



