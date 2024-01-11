٢٧ عاماً على رحيل مديحة كامل أجمل وجه سينمائى

تمر غدًا الذكرى السابعة والعشرون لرحيل الفنانة مديحة كامل التى تعتبر من أجمل الوجوه فى تاريخ السينما المصرية، وكانت تتمتع بكاريزما وحضور هائل على الشاشة الفضية.

مشوارها الفنى بدأ فى نهاية الستينيات بأدوار مساعدة فى أفلام «تلاتين يوم فى السجن»، «أصعب جواز»، «زمان يا حب»، «فى الصيف لازم نحب»، ولكن بداية النجومية الحقيقية كانت فى عام ١٩٧٦ حينما قامت ببطولة فيلم «الصعود إلى الهاوية» مع الراحل محمود ياسين جسدت ببراعة شخصية الجاسوسة هبه سليم. حقق الفيلم نجاحاً أسطورياً وانطلقت مديحة كامل بسرعة الصاروخ وقدمت فى نفس العام بطولة مسلسل الأفعى، والذى كان فاتحة الخير عليها، حيث قدمت بعده عشرات الأفلام الناجحة.

نذكر منها أفلام «الأخرس»، و«بريق عينيك»، «انتخبوا الدكتور سليمان عبدالباسط»، «الجحيم»، «عشرة على عشرة»، «دعوة للزواج»، «انحراف امرأة»، «لكن شيئاً ما يبقى»، «درب الهوى».

ولا تنسَ مسلسل «البشاير» مع محمود عبدالعزيز وقدمت للمسرح هاللو شلبى ويوم عاصف جداً، وقررت مديحة كامل اعتزال الفن فى منتصف التسعينات والتفرغ للعبادة، حيث داهمها المرض الخبيث حتى رحيلها يوم ١٣ يناير ١٩٩٧ عن عمر ناهز ٤٨ عاماً.

الراحلة كانت وما زالت حالة مختلفة فى تاريخ السينما المصرية عبر تاريخها ووجه جميل جعلها معشوقة الأجيال.

رحم الله مديحة كامل التى صعدت للقمة عن طريق الصعود إلى الهاوية وظلت محافظة على تلك القمة الفنية حتى رحيلها وما زالت أعمالها الفنية باقية للملايين.