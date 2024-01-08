افتتاح قسم جراحة الأوعية الدموية في جامعة عين شمس

افتتح قسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفى أمراض وجراحات القلب والصدر والأوعية الدموية في جامعة عين شمس بعد الانتهاء من أعمال تطويره.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور علي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة عين شمس، والدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس.

اشتمل التطوير كلاً من غرفة العمليات بالكامل وتطوير معداتها، وغرفة القسطرة، حيث تم تحديث جهاز القسطرة، وتطوير القسم الداخلي والذي يشمل عدد 17 سرير، وعدداً من أسرة الرعاية المركزة، مما يمكن مستشفى أمراض وجراحات القلب والصدر والأوعية الدموية من تقديم خدمة طبية متكاملة للمرضي عن طريق القسطرة التداخلية والعمليات الجراحية.

وانعقد أول مجلس قسم لأعضاء هيئة تدريس جراحة الأوعية الدموية، برئاسة الدكتور أيمن عبد الفتاح رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية.

مستشار محافظ البنك المركزي يتفقد مستشفى علاج الأورام في جامعة عين شمس

استقبل الدكتور على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية في جامعة عين شمس، غادة توفيق، مستشار محافظ البنك المركزي للمسئولية المجتمعية.

جاء ذلك بحضور الدكتور طارق يوسف، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، والدكتور عمرو شفيق مدير مستشفى الأورام ، والدكتورة لبنى عز العرب رئيس قسم الأورام، أعقب ذلك جولة تفقدية خاصة بالدعم المقدم من البنك المركزي المصري واتحاد البنوك المصرية لدعم المنشئات الصحية في مصر والتي تهدف لدعم المريض المصري وتطوير الخدمة الصحية والطبية فى مصر حتى تتناسب مع المستويات والمعايير الصحية العالمية.

شملت الجولة الأعمال التطويرية والتي ستشتمل تطوير كلاً من المبنيين الحاليين وأيضاً بناء المبنى الثالث ليكون مجمع مستشفيات علاج الأورام لجامعة عين شمس على أحدث المستويات الطبية والمتطورة، لتكون قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من مرضى الأورام في مصر المترددين على المستشفى حتي يتلقى مريض الأورام خدماته العلاجية بشكل متناسب ولكي تسطيع مستشفيات جامعة عين شمس القيام بدورها الرائد والمهم فى دعم المنظومة الصحية بمصر.

كما شملت الجولة المرور على المشروعات التى يتم بناؤها ضمن مشروعات مدينة جامعة عين شمس الطبية مثل مستشفى الطوارئ النموذجي ومستشفى جراحات الأطفال.

جدير بالذكر أن مستشفى علاج الأورام يتردد عليها أكثر من "100 ألف مريض سنويًا"، وتقدم جلسات العلاج الإشعاعي الى أكثر من "15 ألف جلسة سنويًا"، بالإضافة الى القيام بجلسات العلاج الكيماوي لأكثر من "15 ألف جلسة سنويًا"، وعلاج مرضى الأورام باليود المشع و تقديم العلاج الإشعاعي الداخلي والتي تعد خدمة متميزة من النادر تواجدها تحديداً فى مصر بأحدث الطرق المتطورة.