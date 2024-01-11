أمطار شتوية غزيرة حتى منتصف الأسبوع المقبل.. الأرصاد تحذّر

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس في مصر الأيام المقبلة، مؤكدة استمرار فرص سقوط الأمطار حتى منتصف الأسبوع المقبل.

تشهد مصر هذه الأيام حالة من عدم استقرار الطقس، وهذا ما أكدته الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، متوقعة أن هناك زيادة فى فرص سقوط الأمطار حتى منتصف الأسبوع المقبل.

سقط الأمطار

وقالت غانم من المتوقع استمرار سقط الأمطار حتى منتصف الأسبوع المقبل، تختلف شدتها على مدار الأيام، مشددة: لن تمتد إلى القاهرة الكبرى غدًا الجمعة، بل تنحصر على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وأكدت أن البلاد يسودها أجواء مائلة للبرودة في النهار في المناطق الشمالية مائلة للدفء في المناطق الجنوبية، شديد البرودة في الليل على أغلب الأنحاء.

ولفتت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأصراد الجوية، إلى تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، تبدأ تهدأ سرعان الرياح، لكنها تنخفض درجات الحرارة.

منخفض جوي يضرب البلاد

وتابعت: يتكون الصقيع على المرزوعات الموجودة في شمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد، متوسط درجات الحرارة مابين 17 إلى 19 درجة في النهار على القاهرة الكبرى، في الليل ما بين 9 إلى 10 درجة، ويسود البلاد أجواء شتوية بامتياز.

وأكدت: تنخفض حدة التأثر بالمنخفض الجوي غدًا الجمعة، لكن اعتبارًا من يومي السبت والأحد يعود تأثر المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا، يتزامن معه كتل هوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط على أغلب الأنحاء.

الأمطار

ونوهت غانم: الأمطار تكون متوسطة تغزر أحيانًا على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تكون من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، موضحة: تمتد إلى القاهرة الكبرى يوم الأحد المقبل.

وحذرت غانم قائلة: لا بد من ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وتناول المشروبات الدافئة، مع الابتعاد عن الألواح المعدنية والمباني المتهالكة وأكشاك الكهرباء، خلال فترة سقوط الأمطار.