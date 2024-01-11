بشاير طوبة هلت.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس غدا الجمعة، مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وشديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد والوادي الجديد.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن هناك شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأكدت سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، فضلًا عن نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 18 الصغرى 10

السواحل الشمالية:- العظمى 18 الصغرى 10

جنوب سيناء:- العظمى 22 الصغرى 14

شمال الصعيد:- العظمى 18 الصغرى 5

جنوب الصعيد:- العظمى 21 الصغرى 9