مصر للطيران الناقل الرسمي لنجمي كرة اليد أحمد الأحمر وإبراهيم المصري

وقّعت مصر للطيران الناقل الوطني بروتوكول تعاون تسويقي مع نجمى كرة اليد أحمد الأحمر لاعب نادى الزمالك و إبراهيم المصرى لاعب النادى الأهلى لتكون مصر للطيران الناقل الرسمى للنجمين، وقع البروتوكول الطيار محمد موسي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وتأتي هذه الخطوة من منطلق حرص مصر للطيران على الاهتمام بالرياضة وتشجيعًا للشباب المصرى ممن يمتلكون مواهب ومهارات فى مختلف المجالات وخاصة الرياضة.

وأعرب اللاعبان عن سعادتهما بالتعاون مع الصرح الوطني العريق مصر للطيران، متمنيين تحقيق المزيد من النجاحات والبطولات مع مصر للطيران.

بطولات أمم أفريقيا لكرة اليد

جدير بالذكر أن اللاعب أحمد الأحمر قد حصل مع منتخب مصر على 5 بطولات أمم أفريقيا لكرة اليد و حصل مع نادي الزمالك على الدورى المصرى سبع مرات، وأربع مرات على كلٍ من بطولة السوبر المصرى وكأس مصر، وست مرات على أبطال الدوري الأفريقي وكأس الكؤوس الأفريقية والسوبر الأفريقي، واحترف بعدة أندية أسيوية وخليجية حصل خلالها على العديد من الألقاب، ويعد اللاعب إبراهيم المصري نجم منتخب مصر والنادي الأهلى من أفضل مدافعي العالم في آخر نسختين من كأس العالم 2021 و 2023 و أوليمبياد طوكيو 2020، كما حصل مع النادى الأهلى على كأس السوبر الأفريقي 3 مرات و دورى أبطال أفريقيا مرتين وكأس الكئوس الإفريقية 3 مرات.