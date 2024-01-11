البحرية الإيرانية تعلن احتجاز ناقلة نفط أمريكية في مياه بحر عمان



أعلنت البحرية الإيرانية مسؤوليتها عن احتجاز ناقلة نفط أمريكية في مياه بحر عمان بأمر قضائي، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وقالت شركة إمباير نافيجيشن: أن الناقلة التي استولت عليها إيران على متنها 19 شخصا هم يوناني و18 فليبينيا، لافتة إلى أن الناقلة سانت نيكولاس التي استولت عليها إيران مستأجرة من شركة تركية.

إيران تعتزم إطلاق أقمار صناعية للفضاء





وفي سياق آخر، تعتزم إيران إطلاق عدد من الأقمار الصناعية الجديدة إلى الفضاء حتى نهاية العام الإيراني الحالي.

وقال رئيس منظمة الفضاء الإيرانية " حسن سالاريه" إن قطاع الفضاء الإيراني شهد نشاطا جيدا خلال العام الماضي، وتقدمت المشاريع بصورة متسارعة، وتضاعفت الجهود لإتمام المشاريع وتمت إزاحة الستار عن القمرين الصناعيين طلوع 3 وناهيد 2.

وأشار سالاريه ، إلى أن المشاريع الجديدة للمنظمة هي مشروع بارس 2 وبارس 3 وناهيد 3 وهي مشاريع هامة ستزيد القدرات الإيرانية في مجال الفضاء والمسح و الاتصالات.

وأوضح أن تصميم القمرين الصناعيين بارس 2 و بارس 3 يقترب من المراحل النهائية ، وان القمر بارس 2 يتمتع بقدرة وضوح الصورة بمقدار 8 أمتار و4 أمتار الملونة وغير الملونة ، والقمر بارس 3 ايضا يتمتع بقدرة وضوح الصورة بمقدار 5 أمتار و كذلك 2 متر الملونة وغير الملونة .

ولفت إلى أن القمر الصناعي ناهيد 3 هو من الاقمار الصناعية المخصصة للاتصالات ، والتي تعمل على الارتفاع المنخفض ، وهو نسخة مطورة عن القمر الصناعي ناهيد 2 وسيكون ممهدا لتثبيت الاقمار الصناعية المخصصة للاتصالات في العلو المنخفض.