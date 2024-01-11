البورصة تربح 4.8 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

نشط أداء مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات، اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع بصورة جماعية، مدعوما بمشتريات مصرية وأجنبية.

ربح رأس المال السوقي للأسهم 4.8 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوي 1.780.0 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 25519 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي أكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودا، بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 5955 نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي أكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي أكس 30 وإيجي أكس 70 بنسبة 0.89%، ليغلق عند مستوى 8479 نقطة.

اتجهت تعاملات المصريين والأجانب للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 125 مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين العرب وسط تداولات 3.7 مليار جنيه.