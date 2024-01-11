عقدت جمعية أمراض سطح وجفاف العين DEOSS اجتماعها التأسيسي الأول بحضور مجموعة من اكبر اساتذة طب العيون فى مصر والشرق الاوسط وافريقيا لاطلاق اول جمعية علمية اقليمية تهتم بكل ما يخص امراض سطح وجفاف العين DEOSS وترتبط اكراض سطع العين ارتباطاً بكل فروع طب العيون اذ يعاني منها اكثر من نصف المترددين على عيادات ومستشفيات العيون يومياً.

بدء نشاط علمي وتوعوي مكثف يستهدف دعم هذا للفرع الدقيق في طب وجراحة العيون

وخلال الاجتماع الاول لمؤسسى الجمعية تم اختيار عدد من قامات طب العيون فى مصر والشرق الاوسط وافريقيا لمجلس ادارة الجمعية حيث تم اختيار الاستاذة الدكتورة سهام لزرق خبيرة امراض سطح العين واستشاري العيون بالجزائر رئيساً لمجلس الادارة والاستاذ الدكتور محمد شفيق رئيس قسم العيون بجامعة الاسكندرية والاستاذ الدكتور محمد حسنى استاذ جراحة العيون بالقصر العيني نواباً لرئيس المجلس والاستاذ الدكتور حاتم عمار رئيس قسم العيون بجامعة سوهاج سكرتيراً عاماً والاستاذ الدكتور مدحت شوقي استاذ جراحة العيون بجامعة الزقازيق اميناً للصندوق .

إطلاق أول جمعية علمية اقليمية لأمراض سطح وجفاف العين

على ان يضم مجلس الادارة فى عضويته ايضا عدداً من كبار الاساتذة المتخصصين في طب وجراحة العيون وهم الاستاذ الدكتور عبد الله حسونة استاذ جراحة العيون بجامعة عين شمس ونائب رئيس مجلس ادارة مستشفيات الوطني للعيون والاستاذ الدكتور حمد المصري استاذ جراحة العيون بجامعة الاسكندرية ورئيس الجمعية الرمدية المصرية والاستاذ الدكتور يحى صلاح استاذ ورئيس قسم طب وجراحة العيون بالقصر العيني والاستاذ الدكتور علاء غيث استاذ جراحة العيون بجامعة الاسكندرية،

إطلاق أول جمعية علمية اقليمية لأمراض سطح وجفاف العين

والاستاذ الدكتور احمد مصطفى أستاذ جراحة العيون بالقصر العيني والاستاذ الدكتور احمد عساف استاذ جراحة العيون بجامعة عين شمس والاستاذ الدكتور تامر الرجال استاذ جراحة العيون بجامعة عين شمس والاستاذ الدكتور وليد ابو سمرة استاذ ومدير مركز طب وجراحة العيون بجامعة المنصورة والاستاذ الدكتور صالح المصعبي رئيس الجمعية الرمدية الاماراتية السابق والاستاذ بجامعة الامارات العربية المتحدة والاستاذ الدكتور مراد العوبثاني رئيس قسم طب وجراحة العيون بمدينة الشيخ خليفة الطبية بأبو ظبي

إطلاق أول جمعية علمية اقليمية لأمراض سطح وجفاف العين

وخلال الاجتماع الاول لمجلس ادارة الجمعية تم الاعلان عن خارطة الطريق والاهداف المرحلية التى سوف تسعى الجمعية لتنفيذها ومنها عقد اتفاقات تبادل خبرات وتبادل الانتاج العلمى مع كبرى المنظمات والمؤسسات الدولية المتخصصة في امراض سطح وجفاف العين واطلاق مجلة دورية علمية بأسم الجمعية وعقد المؤتمر العلمي الأول للجمعية في شهر يونيو القادم بمشاركة دولية كبيرة وتنظيم عدد من ورش العمل والدوارات التعليمية في مجال امراض سطح وجفاف العين لأطباء العيون من مختلف الدول.