الفريق أسامة ربيع يشهد توقيع عقد لإدارة المخلفات البحرية

بين شركة "انتيبوليوشن إيجيبت" وهيئة موانئ البحر الأحمر والشركة المصرية للتوريدات

شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مراسم توقيع عقد لإدارة المخلفات وتأدية الخدمات بين شركة آنتيبوليوشن إيجيبت إحدى شركات هيئة قناة السويس، وهيئة موانئ البحر الأحمر، والشركة المصرية للتوريدات والأشغال البحرية التابعة لوزارة النقل، بحضور اللواء رضا اسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، وعدد من قيادات الهيئة، وذلك بمقر الهيئة بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

وقع العقد اللواء محمد عبد الرحيم حميد رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، واللواء محمد سليمان بركات الجمال رئيس الشركة المصرية للتوريدات والأشغال البحرية، والأستاذ فيرون فاسيلياديس رئيس مجلس إدارة شركة انتيبوليوشن إيجيبت.

من جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع أن التعاقد يعد نقطة تحول رئيسية إيذانا لبدء العمل الفعلي خلال الفترة المقبلة لتقديم خدمات جمع المخلفات للسفن العابرة لقناة السويس والتخلص الآمن منها تحت إشراف شركة آنتيبوليوشن إيچبت" وبالتعاون مع هيئة موانئ البحر الأحمر و الشركة المصرية للتوريدات والأشغال البحرية.

وأوضح الفريق ربيع أن الاتفاق يتيح حل إشكالية العديد من المقاولين العاملين في مجال جمع المخلفات من السفن العابرة حيث تم التوافق على أن تكون الشركة المصرية للتوريدات والأشغال البحرية التابعة لوزارة النقل مظلة لمقاولي الأشغال البحرية من خلال الإشراف على الخدمات المقدمة من خلالهم بما يكفل مظلة قانونية وآليات عمل تواكب التكنولوجيا الحديثة وتراعي الاشتراطات البيئية للحفاظ على البيئة.

يذكر أن شركة" آنتيبوليوشن إيچبت"هي شركة مساهمة جديدة بالشراكة بين هيئة قناة السويس ممثلة في كل من شركة القناة للحبال وشركة ترسانة السويس البحرية (من الشركات التابعة للهيئة)، وشركة Antipollution اليونانية والسيد إيريك آدم رجل الأعمال المصري اليوناني لإضافة خدمة جديدة جمع المخلفات الصلبة والسائلة ضمن الخدمات اللوجيستية المقدمة للسفن العابرة للقناة.