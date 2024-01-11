قطار بني سويف ينهي حياة طالب

لقى طالب مصرعه، اليوم، صدمه قطار عند مزلقان عزمى بمدينة بني سويف، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقله إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث، وفاة طالب صدمه القطار امام مزلقان موقف عزمى بمدينة بني سويف.

وفى سياق اخر فقد استقبلت مستشفى بنى سويف الجامعي، جثة طالب يدعى أحمد ر س، 16 سنة، طالب، مقيم قرية الملاحية البحرية مركز ببا ببني سويف، وتم إيداع الجثمان مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وانتقلت سيارة اسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى مكان الحادث، وتم نقل الجثة إلى مستشفى بنى سويف الجامعي، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

شهد مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج وقوع مشاجرة بسبب خلافات الجيرة نتج عنها إصابة صيادفي بداية العقد الرابع بجرح قطعي بمعصم الكتف الأيسر طرف أول وإصابة صياد آخر في العقد السادس من العمر بجرح قطعي بفروة الرأس وإشتباه ما بعد الارتجاج طرف ثان وجرى ضبط طرفي المشاجرة ونقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة البلينا بلاغًا بوجود مشاجرة ومصابين دائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "العارف . ا . ا . م" 32 سنة صياد مصاباً بجرح قطعي بمعصم الكف الأيسر وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي وعمه "حارس . ا . م . ا" 56 سنة صياد .

وطرف ثان "عادل . م . ا . ح" 59 سنة صياد مصاباً بجرح قطعي بفروة الرأس وإشتباه ما بعد الإرتجاج وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي ونجله "حماده . ع . م . ا" 35 سنة صياد الطرفان مقيمان بذات الناحية .

تم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الثاني من الطرف الأول سلاح أبيض "سكين" وبحوزة الثاني من الطرف الثاني سلاح أبيض "سكين" وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات الجيرة .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات