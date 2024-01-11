موعد مباراة المغرب وسيراليون الودية اليوم و القنوات الناقلة

يخوض منتخب المغرب الأول لكرة القدم مواجهة ودية قوية ضد سيراليون مساء اليوم الخميس في إطار تحضيرات أسود الأطلس النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 والتي ستقام في كوت ديفوار.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس أمم أفريقيا يوم الثلاثاء المقبل الموافق 13 يناير الجاري، وسيلتقي منتخب كوت ديفوار مع نظيره غينيا بيساو على ملعب الحسن واتارا في المباراة الافتتاحية للبطولة.

وتعد مواجهة اليوم هي " البروفة الأخيرة " لأسود الأطلس قبل المشاركة في العُرس الأفريقي، حيث تستهدف كتيبة وليد الركراكي المنافسة على لقب البطولة في ظل امتلاكها مجموعة من أفضل اللاعبين بالقارة السمراء.

موعد مباراة السعودية و سيراليون اليوم :

يستعد منتخب المغرب لخوض مواجهة ودية ضد سيراليون في تمام 6 مساءً بتوقيت القاهرة، 5 بتوقيت المغرب، في إطار تحضيرات أسود الأطلس لخوض منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

القناة الناقلة لمباراة المغرب و سيراليون اليوم :

ومن المقرر أن تذاع مباراة المغرب ضد سيراليون عبر القناة الرياضية المغربية الناقل الحصري والوحيد لجميع المباريات الودية لـ منتخب المغرب.

ونجح منتخب المغرب في تقديم كأس عالم تاريخي بقطر بعد بلوغة الدور قبل النهائي في مفاجأة كبيرة، ليكتسب اللاعبين دفعة معنوية قوية لتحقيق لقب بطولة كأس أمم أفريقيا النسخة الحالية، حيث أصبحت أسود الأطلس أول المرشحين لحمل اللقب.