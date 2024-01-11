يوم تدريبى عن" إنتاج البطاطس" بزراعة البحيرة

إفتتح المهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، اليوم الخميس، التدريبى عن إنتاج البطاطس فى ظل التحديات المناخية والاقتصادية .

وأكد ساري، على الدعم التى تقوم به المديرية من أجل نجاح مثل هذه المشروعات ، لإيماننا بدور هذه المشروعات فى دعم هذا القطاع الحيوى الهام الذى يساهم فى سد الفجوة الغذائية عن طريق زراعة الخضر والفاكهة والمحاصيل فى كافة ربوع المحافظة.

ولفت إلى دراسة معارف وممارسات زراع محصول البطاطس المرتبطة بالتكيف مع آثار التغيرات المناخية بمحافظة البحيرة، بإعتبارها من أكبر المحافظات ، وتعد من أكبر مناطق إنتاج محصول البطاطس في مصر،ووجوب تكثيف الندوات الإرشادية فى مجال التغيرات المناخية وتأثيرها على القطاع الزراعي والأمن الغذائي وسبل التكيف مع آثارها السلبية ، ومفهوم الزراعة الذكية مناخيا وأهدافها، وأهمية تطبيق الزراعة الذكية فى القطاع الزراعي، وخطوات الزراعة الذكية وآليات التحول الى الزراعة الذكية، وممارسات إنتاج المحاصيل الذكية مناخيا وممارسات نظم الإنتاج المتكاملة كمدخل للزراعة الذكية مناخيا، وممارسات إدارة المياه كمدخل للزراعة الذكية، وممارسات الإدارة المستدامة للتربة والأراضي كمدخل للزراعة الذكية مناخيا ، حيث تلاحظ ان بعض المزارعين مستواهم المعرفي ما بين منخفض ومتوسط بالمعارف المتعلقة بالتغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على قطاع الزراعة بصفة عامة ومحصول البطاطس بصفة خاصة ،ولذلك فعلى القائمين على مشروع عايشين بخيرها بالتعاون مع الإرشاد الزراعى بجميع مراكز المحافظة مسئولية كبيرة من أجل نشر الوعى وكافة التوصيات المتعلقة بهذا الشأن من اجل الحفاظ على المحصول وزيادة الإنتاج وهذا من ضمن الأهداف الرئيسية للمشروع .

ومن جانبة أكد المهندس أيمن عاشور مدير عام الإرشاد الزراعى، عن دور الإرشاد فى نشر الوعى لدى المزارعين من خلال عقد العديد من الندوات والدورات التدريبية فى كافة مراكز المحافظة وذلك بناء على تعليمات المهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة والذى يقوم بدعم إدارة الإرشاد الزراعى بشكل كبير من اجل الحفاظ على ما وصلنا اليه وثقة المزارعين فى أقسام الإرشاد على مستوى المحافظة وإدارة الإرشاد الزراعى بالمديرية