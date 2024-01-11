تجارة طنطا تنظم المؤتمر العلمي" الابتكارات في الأعمال وتحديات التنمية المستدامة "
أعلنت كلية التجارة جامعة طنطا، تنظيم مؤتمرها العلمي الثامن تحت عنوان " الابتكارات في الأعمال وتحديات التنمية المستدامة" وذلك يوم 24 ابريل 2024بفندق تريومف بالقاهرة الجديدة، برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا.
تتضمن محاور المؤتمر:
محاور قسم المحاسبة
أثر التكنولوجيا المالية FinTech وتحليل البيانات الضخمة Analytics data Big على المحاسبة والمراجعة
أثر الذكاء الاصطناعي على محاسبة التكاليف والمحاسبة الإدارية
دور نظام قياس الأداء المتوازن في تحقيق الاستدامة والبيئة الخضراء
العلاقة بين مستوى الاحتفاظ بالنقدية والأداء المالي للشركات
محاور قسم إدارة الاعمال
ممارسات ادارة الموارد البشرية الخضراء ودعم التنمية المستدامة
التسويق المستدام ودوره في تدعيم التنافسية
التمويل الرقمي الاخضر
ممارسات سلاسل الامداد الخضراء والاداء المستدام
محاور قسم الاقتصاد والمالية العامة
التحول نحو الاقتصاد الرقمي
التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة
التغيرات الجيوسياسية والتنمية المستدامة
البعد البيئي للتنمية المستدامة
الشمول المالي والتنمية المستدامة
التحول نحو بدائل لمنتجات الطاقة والتنمية المستدامة الابتكار كألية لتحقيق التنمية المستدامة
أبعاد العلاقات التشابكية بين الاقتصاد وسلاسل الامداد
محاور قسم الإحصاء والرياضة والتأمين
الدمج بين الأساليب الإحصائية وأساليب تعلم الالة في تحليل البيانات الضخمة، وبيانات التنمية المستدامة
التكامل بين الأساليب الإحصائية وأساليب التنقيب في البيانات لعمليات صنع ودعم القرار
النماذج الهجينة للسلاسل الزمنية للتنبؤ بالكثير من الظواهر الاقتصادية في ظل المتغيرات العالمية الحديثة
أثر الرقمنة على شركات التأمين واستخدام الذكاء الاصطناعي في سوق التأمين المصري
الابتكارات المالية في مجال التأمين ودورها في دعم قدرة الشركات على تغطية المخاطر
المحـور الخامس
مصر ونقطة الانطلاق، يبدأ قبول ملخصات الأبحاث من اليوم وحتى 1 فبراير 2024.