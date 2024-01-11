تجارة طنطا تنظم المؤتمر العلمي" الابتكارات في الأعمال وتحديات التنمية المستدامة "

أعلنت كلية التجارة جامعة طنطا، تنظيم مؤتمرها العلمي الثامن تحت عنوان " الابتكارات في الأعمال وتحديات التنمية المستدامة" وذلك يوم 24 ابريل 2024بفندق تريومف بالقاهرة الجديدة، برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا.

تتضمن محاور المؤتمر:

محاور قسم المحاسبة

أثر التكنولوجيا المالية FinTech وتحليل البيانات الضخمة Analytics data Big على المحاسبة والمراجعة

أثر الذكاء الاصطناعي على محاسبة التكاليف والمحاسبة الإدارية

دور نظام قياس الأداء المتوازن في تحقيق الاستدامة والبيئة الخضراء

العلاقة بين مستوى الاحتفاظ بالنقدية والأداء المالي للشركات

محاور قسم إدارة الاعمال



ممارسات ادارة الموارد البشرية الخضراء ودعم التنمية المستدامة

التسويق المستدام ودوره في تدعيم التنافسية

التمويل الرقمي الاخضر

ممارسات سلاسل الامداد الخضراء والاداء المستدام

محاور قسم الاقتصاد والمالية العامة

التحول نحو الاقتصاد الرقمي

التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة

التغيرات الجيوسياسية والتنمية المستدامة

البعد البيئي للتنمية المستدامة

الشمول المالي والتنمية المستدامة

التحول نحو بدائل لمنتجات الطاقة والتنمية المستدامة الابتكار كألية لتحقيق التنمية المستدامة

أبعاد العلاقات التشابكية بين الاقتصاد وسلاسل الامداد

محاور قسم الإحصاء والرياضة والتأمين

الدمج بين الأساليب الإحصائية وأساليب تعلم الالة في تحليل البيانات الضخمة، وبيانات التنمية المستدامة

التكامل بين الأساليب الإحصائية وأساليب التنقيب في البيانات لعمليات صنع ودعم القرار

النماذج الهجينة للسلاسل الزمنية للتنبؤ بالكثير من الظواهر الاقتصادية في ظل المتغيرات العالمية الحديثة

أثر الرقمنة على شركات التأمين واستخدام الذكاء الاصطناعي في سوق التأمين المصري

الابتكارات المالية في مجال التأمين ودورها في دعم قدرة الشركات على تغطية المخاطر

المحـور الخامس



مصر ونقطة الانطلاق، يبدأ قبول ملخصات الأبحاث من اليوم وحتى 1 فبراير 2024.

