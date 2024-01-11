ارتفاع سعر الفول صباح اليوم الخميس عند تاجر الجملة.. البلدي ولع

سعر طن الفول اليوم.. تشهد أسعار الفول خلال مستهعل التعاملات الصباحية اليوم الخميس لدى تاجر الجملة، ارتفاعًا، وهذا لسعر طن الفول البلدي والتي بلغت القيمة السعرية له خلال الساعات الاولى من هذا اليوم نحو 37 ألف جنيهًا، بالرغم من ثبات سعر المستورد والذي استقر على 30 ألف جنيهًا للطن.

ومن المعروف أن العديد من المواطنين، يبحثون عن سعر الفول البلدي بصفة يومية على محرك البحث العالمي «جوجل»، باعتبار أن أسعار الفول اليوم تعد من أهم الأكلات الشعبية لدى الشعب المصري.

في هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية"، أسعار الفول خلال تعاملات، اليوم الخميس، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات السعرية الازمة التي تهم المواطن المصري ومتابعي "الوفد"، للوقوف على أخر المستجدات التي تطرأ على الاسعار لاسيما أسعار الفول البلدي والمستورد، والتي ارتفعت خلال تعاملات اليوم الخميس من عند التاجر وبالاسواق المصرية، لذا فان هذا الارتفاع سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الفول عند تاجر التجزئة وفي مطاعم الفول للمواطن عند تناول وجبة الافطار، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

سعر الفول البلدي والمستورد اليوم الخميس

الفول

الفول البلدي

سجلت أسعار الفول البلدي بالسوق المحلي ارتفاعًا اليوم، نحو 37,500 جنيهًا للطن.

الفول الاسترالي

وسجل سعر الفول الاسترالي ارتفاعًا لدى التجار بلغ نحو 30,000 جنيه للطن .

وكان حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين قد أدلى بتصريحات سابقة له، أن هناك معروضًا جيدًا من الفول البلدي والمستورد في الأسواق، ولدى مصر احتياطي استراتيجي كبير منه، منوهًا بأن الدولة المصرية تستورد حوالي 80% من احتياجاتها، وذلك من أستراليا وليتوانيا وبريطانيا، في حين تنتج حوالي 20% من الاستهلاك الكلي، وتقدر الأراضي المزروعة بالفول بحوالي 130 ألف فدان.

وتجدر الإشارة إلى أن الأسواق المحلية خلال الآونة الأخيرة قد شهدت حالة من التباين في سعر الفول البلدي 2024 داخل عدد من محال العطارة وتجار المواد الغذائية، ولهذا فإن بوابة الوفد الإلكترونية تحرص باستمرار على تقديم تقريرًا يوميًا عن سعر الفول البلدي والمستورد اليوم في المزرعة لرصد التغيرات التي يشهدها سوق السلع داخل مصر.