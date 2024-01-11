الجيش الأوكراني: ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 367 ألف خلال عامين من الحرب

كشف الجيش الأوكراني اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 367 ألفا و620 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير 2022 بعد مقتل 830 جنديا أمس.

أفادت وكالة انباء الشرق الأوسط، نقلًا عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قولها "إنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 6 آلاف و50 دبابة و11 ألفا و238 من المركبات المدرعة و8 آلاف و699 من النظم المدفعية و957 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و641 من أنظمة الدفاع الجوي و329 طائرة مقاتلة و324 مروحية و23 سفينة حربية، فضلا عن 11 ألفا و596 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 1337 من المعدات الخاصة و6 آلاف و834 طائرة مسيرة وإسقاط 1806 من صواريخ كروز وغواصة واحدة".

فيما أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خاركيف أوليه سينيهوبوف اليوم إصابة 11 شخصا جراء قصف روسي لمدينة خاركيف حيث يحتاج 9 منهم إلى العلاج في المستشفى.

قال سنينهوبوف - في بيان نقلته (يوكرينفورم) - "نتيجة للقصف الروسي الذي استهدف وسط مدينة خاركيف، أصيب 11 شخصا: أربعة رجال وسبع نساء".

أضاف أنه تم نقل 9 ضحايا إلى المرافق الطبية وعلاج اثنين على الفور في موقع الحادث.

كانت الضربة الصاروخية الروسية قد استهدفت فندقا في وسط خاركيف.