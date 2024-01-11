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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الخارجية يتوجه إلى أسمرا حاملاً رسالة من السيسي إلى الرئيس الإريتري

سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية

صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية يتوجه صباح الخميس إلى العاصمة الاريترية أسمرا، في زيارة ثنائية يحمل خلالها رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى شقيقه الرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا تتعلق بسبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتشاور والتنسيق حول التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

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أوضح المتحدث الرسمى باسم الخارجية، بأن سامح شكرى سوف يعقد أيضاً جلسة مشاورات مع وزير الشئون الخارجية في دولة إريتريا عثمان صالح، وذلك فى إطار مواصلة التنسيق والتشاور بشأن التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وفى مقدمتها الحرب فى قطاع غزة والوضع فى منطقة القرن الافريقي، بالإضافة إلى سبل دفع مجالات التعاون الثنائي ذات الأولوية للبلدين، وبما يُحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

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