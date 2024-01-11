شهر رجب.. اليوم الإعلان عن موعد أول أيام رجب المباركة 1445هـ

شهر رجب المبارك.. بات من أكثر الموضوعات بحثًا اليوم الخميس بالتزامن مع انتظار المسلمين إعلان دار الإفتاء المصرية موعد أول شهر رجب لهذا العام.

ومن المقرر أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رجب مساء اليوم الخميس، الموافق 29 جمادي الآخر لعام 1445هـ، الموافق 11 يناير الجاري.

بالرغم من أن المعهد القومي للبحوث الفلكية أعلن أن الحسابات الفلكية حددت موعد أول ليلة من شهر رجب 1445هـ/2024م، بأنها تبدأ من مغرب يوم غدٍ الجمعة الموافق 30 جماد الآخر 1445هـ/ 12 من يناير 2024م، ليكون أول شهر رجب 2024، وفق الحسابات الفلكية، يوم السبت الموافق 13 من يناير الجاري 2024م، ويكون عدد أيامه فلكيًا 29 يومًا، إلا أن أمر تحديد موعد أول الأيام الهجرية يكون موكل لدار الإفتاء المختصة بالمسألة الشرعية، ووحدها من تحدد موعد شهر رجب 2024 من خلال مراصدها الفلكية.

كان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، في وقت سابق عن الأوقات التي على المسلم أن يغتنمها: "هناك أوقات مفضلة للقرب من الله "إِنَّ لِرَبِّكُمْ عزَّ وجلَّ فِي أَيَّامِ دَهْرِكُمْ نَفَحَاتٍ، فَتَعَرَّضُوا لَهَا"، لذلك يجب أن نكثر فيها من العبادة والتقرب إلى الله، بإحسان القول وإحسان المعاملة مع الناس، وبر الوالدين وغيرها من الأعمال المحببة إلى الله تعالى، كما يجب أن نستفيد من هذه الأيام ولا نضيعها ومنها شهر رجب؛ فإن لشهر رجب فضائل ونفحات ربانية"، وذلك بحسب ما نقلته دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني.

أضاف عن شهر رجب، أنه يعد من الأزمنة المباركة التي جعلها الله تعالى مواسمَ للفضل والنفحات حتى يراجع المسلم فيها نفسه مراجعة صادقة قبيل دخول شهر شعبان شهر رفع الأعمال، وقدوم شهر رمضان شهر الصيام والعتق من النار.