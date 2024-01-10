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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

الهجرة: قريبا إطلاق مجلس شباب الخبراء والباحثين المصريين بالخارج

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

 

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، إنه يجري حاليًا العمل على قدم وساق من اجل إطلاق مجلس شباب الخبراء والباحثين المصريين بالخارج، والذي يضم متخصصين وخبراء من الشباب فى جميع المجالات، وذلك علي ضوء توجه الدولة نحو الاستفادة من كوادرها الشبابية وقوتها الناعمة حول العالم فى بناء الجمهورية الجديدة، خاصة بعدما شارك عدد من هؤلاء الشباب بأفكارهم وأبحاثهم في قمة المناخ التي عقدت في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022.

وأضافت وزيرة الهجرة، حيث تم عقد اجتماع مع شباب المصريين الدارسين بالخارج المشاركين في مؤتمر المناخ COP27 وتم الاتفاق على إنشاء مجلس استشارى متخصص من شباب الباحثين والعلماء المصريين بالخارج  ، على ان يضم المجلس الاستشارى مجموعات عمل متخصصة وذلك لمناقشة القضايا المتعلقة بجهود التنمية بالدولة وتقديم المقترحات وتقنيات دعم الحلول المتطورة والعمل على نقل احدث الخبرات البحثية بالخارج في مختلف المجالات في مصر.

وكانت قد تلقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تقريرا من فريق العمل بالوزارة بشأن الجهود المبذولة في دعم وتمكين شباب المصريين بالخارج والتواصل معهم خلال عام 2023.

يشار إلى أن مركز الهجرة للحوار «ميدسي»، هو الأول من نوعه في مصر، لشباب المصريين الدارسين بالخارج، ويهدف إلى ضمان استدامة التواصل مع الطلاب المصريين بالخارج كما يعد المركز بمثابة حلقة وصل بين الشباب المصريين الدارسين بالخارج، بوطنهم الأم، علاوة على أن المركز قام بتوفير عدد كبير من فرص التدريب لشباب المصريين الدارسين بالخارج. 


 

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