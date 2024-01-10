تنصب فيه الرحمة صبًا.. رؤية هلال رجب لعام 1445 الخميس

هنأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعبر موقع التغريدات الصغيرة X، بعضهم البعض بقرب حلول شهر رجب، وتستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رجب غدا الخميس الموافق 29 جمادى الآخرة لعام 1445 هجريا، الموافق 11 يناير.

ويولد هلال شهر رجب مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 1:59 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من جمادى الآخرة 1445 هـ الموافق 2024/1/11 (يوم الرؤية واستطلاع الهلال).

ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى: 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأولى – 6 جمادى الآخرة – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة.

الهلال يغرب قبل غروب شمس

ويلاحظ أن الهلال يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم، يوم الرؤية، في مكة المكرمة وفي القاهرة، وكذلك في أغلب العواصم والمدن العربية والإسلامية، ويغرب القمر قبل غروب الشمس بـ 3 دقائق في مكة المكرمة و7 دقائق في القاهرة وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين (2- 9 دقائق)، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين (1- 17 دقيقة).

وبذلك يكون يوم الجمعة 2024/1/12 هو المتمم لشهر جمادى الآخرة 1445 هـ، وبذلك تكون غرة شهر رجب 1445 هـ فلكياً يوم السبت 2024/1/13.

18 اسما لشهر رجب

وشهر ذكر له ثمانيةَ عَشَرَ اسمًا، من أشهرها ” الأصمّ” لعدم سَماع قَعقعةِ السلاح فيه؛ لأنه من الأشهر الحرم التي حُرِّم فيها القتال، و “الأصبّ” لانصباب الرّحمة فيه.

و “منصل الأسِنّة” كما ذكره البخاري عن أبي رجاء العطاردي قال: كنا نعبُد الحجرَ، فإذا وجدنا حجرًا هو خير منه ألقيناه وأخذنا الآخر، فإذا لم نجد حجرًا جمعنا حَثْوةً من تراب ثم جئنا الشّاءَ ـ الشِّياه ـ فحلبْنا عليه ثم طُفنا به، فإذا دَخل شهر رجب قلنا: منصل الأسنّة، فلم نَدع رُمحًا فيه حَديدة، ولا سهمًا فيه حَديدة إلا نزعناه فألقيناه.

وسمي برجب: لأنه كان يرجب فى الجاهلية، أي يعظم، والمعلى: أعلى سهام الميسر الذى يحدد الأنصبة عندهم، فيقولون لفلان: السهم المعلى، وسمى بذلك لكونه رفيعا عندهم فيما بين الشهور.

والمقيم: لأن حرمته ثابتة لم تنسخ، فهو أحد الأشهر الأربعة الحرم، والهرم: لأن حرمته قديمة من زمن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.

ورجم: بالميم لأن الشياطين ترجم فيه، أى تطرد، والمبرئ: كانوا فى الجاهلية يعدون من لا يستحل القتال فيه بريئًا من الظلم والنفاق، وشهر العتيرة: لأنهم كانوا يذبحون فيه العتيرة، وهى المسماة الرجبية، نسبة إلى رج.