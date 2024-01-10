سبب تسمية شهر رجب بهذا الاسم والأعمال المستحبة

شهر رجب.. يبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث"جوجل" عن أول أيام شهر رجب الذي يعد من الأشهر التي يُستعد لها، إذ يعقبه شهر شعبان ومن ثم شهر رمضان المبارك.

موعد شهر رجب فلكيًا

ووفقًا لما أعلنته البحوث الفلكية، فإن يوم الجمعة الموافق 12 يناير هو المتمم لشهـر جمادى الآخرة 1445هجريًا، وبذلك تكون غرة شهر رجب 1445هـ فلكيًا يوم السبت 13 يناير الجاري.

رجب من الأشهر الحُرم

ويعد شهر رجب من الأشهر الحرم فكان إذا جاء شهر رجب نُزعت الأسنة من الرماح ووضعت الأسلحة وحُقنت الدماء، فكانت له حرمة لا يجوز أن تنتهك.

سبب تسمية رجب بهذا الاسم

وقد سًمي شهر رجب بالأصم لانه لا يُسمع فيه قعقعة السلاح ولا صوت النفير للقتال، والرحمة تصب فيه صبًا والله عز وجل يصب فيه من الرزق والخير صبا فكان العرب يجدون أرزاقهم تزيد في رجب ومرضاهم تشفى في رجب، فكانوا يكثرون فيه من الدعاء لأن الله يصب فيه من بركاته وقبوله للدعوات.

فضل شهر رجب

فضل شهر رجب أنه واحدا من الأشهر الحرم والأشهر المعظمة عند الله عز وجل قال الله فيها: (إنَّ عِدَّةَ الشُّهورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَواتِ والأرضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُم ذَلِكَ الدِّينُ القَيِّمُ، فَلَا تَظْلِموا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُم) (سورة التوبة: 36).

الأعمال المستحبة

الصيام

الصلاة في أوقاتها

الذكر

قيام الليل

الاستغفار

قراءة القرآن

الصدقة