موعد أول أيام شهر رجب فلكيًا

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، إنه طبقًا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد أن هلال شهر رجـب سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 1:59 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من جمادى الآخرة 1445هجريًا الموافق 11 يناير (يوم الرؤية).

موعد أول أيام شهر رجب

وأضاف القاضي، عبر صفحته على مواقع التواصل الإجتماعي" الفيس بوك"، فإن الهلال يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مكة المكرمة وفي القاهرة وكذلك في أغلب العواصم والمدن العربية والإسلامية، ويغرب القمر قبل غروب الشمس بـ 3 دقائق في مكة المكرمة و 7 دقائق في القاهرة ، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين (2– 9 دقيقة)، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين (1- 17 دقيقة).

وتابع، فإن يوم الجمعة 12 يناير هو المتمم لشهـر جمادى الآخرة 1445هجريًا، وبذلك تكون غرة شهر رجب 1445هـ فلكيًا يوم السبت 13 يناير الجاري.